Confirmado el sexo del bebé de Estefanía Pasquini con Alberto Cormillot

Hace algunas semanas, fue el mismo Alberto Cormillot quien anunciaba al mundo que esperaba junto a su joven pareja su tercer hijo. “La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo como excusa en ese momento cuando reveló la feliz noticia que escondían con Estefanía Pasquini.

Poco después, la profesional de 34 años mostró por las redes una foto con su incipiente panza , que acompañó con la frase “De a poquito va saliendo”. Su texto seguía: “¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’? No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto”.

La primera foto de Estefanía embarazada.

Pero tras la declaración de amor y felicidad, la misma nutricionista confirmó la incógnita que muchos esperaban: el sexo del bebe. “Ya podemos confirmar que es un nene”, dice junto a al postal de su bebe.

La problemática del nombre

“Eso sí... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto... Así que estamos en búsqueda de nombres”, se puede leer en la continuación de su texto. Así que los futuros padres tiene por delante una exhaustiva búsqueda para descubrir cual es el nombre ideal para su bebe.

El médico de 82 años ya es padre de Reneé y Adrián, hijos que tuvo con Monika Arborgast, que falleció hace ya tres años. A pesar de todo, sus hijos lo apoyan y esperan ansiosos al nuevo integrante. “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”, contaba Reneé.