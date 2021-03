La esposa de Alberto Cormillot compartió un impactante imagen de su transformación física

Hace algunos días la noticia del embarazo de Estefanía Pasquini , la joven esposa de Alberto Cormillot , impactó en los medios generando opiniones a favor y en contra por los 82 años del futuro padre.

Ahora y con el transcurrir de los días, se conoció más en detalle la vida de la también nutricionista y esposa del reconocido médico.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la joven sorprendió a sus seguidores al compartir dos fotos de un antes y un después en donde el cambio fue asombroso.

Junto a la imagen de una adolescente con sobrepeso, Estafanía mostró a una mujer adulta extremadamente delgada y dejó un mensaje sobre autoestima y salud: “Hoy no soy ninguna de estas dos... Son momentos extremos y distintos, uno donde estaba cansada de tantas burlas, otra donde estaba podrida de ser tan estricta con mi actividad física y mi “dieta””, comenzó diciendo la mujer de Cormillot. Luego agregó: “Cuando era chica, no me importaba nada, ni me daba cuenta de los kg de más. Sos chico! No tenes noción de nada, no tenes magnitud de lo que puede causar en tu salud... Y cuando creces un poco tampoco, pero si hay algo de lo que te das cuenta...Y es de las burlas, de los chicos que no te miran, de la ropa que te gustaría ponerte y no te entra...”.

Luego la profesional recordó: “eso es lo de menos... Con todo esto llegan las inseguridades...la autoestima en rápido descenso, tristezas y tantos otros. Empezás a probar dietas, te paseas por todos los pesos... Hacer dietas donde solo pegas rebotes (al menos a muchos así nos pasa)”.

“Qué pasaría si esto no existiera? ¿Si todos aceptáramos las diferencias de los demás? Si los kg solo importaran a la hora de evaluar un estado de salud y ya?. Seguramente muchas personas conseguirían más cosas... Porque no estarían atrapadas en el estigma de la sociedad…la gente no va a cambiar, toda la vida va existir aquellas que se meten en tu vida, con tu cuerpo y la critican y esas personas, que, pese a no estar de acuerdo con tu estereotipo, simplemente aceptan las diferencias. Acá lo único que importa es que hace uno con esto, solo uno mismo tiene el poder de dejar que la mirada del otro afecte en uno”, finalizó la futura madre.