La mujer de Alberto Cormillot habló sobre la decisión de tener un hijo con un hombre de 82 años

La noticia sorprendió a propios y extraños. Alberto Cormillot se convertirá en padre a sus 82 años y este miércoles por la tarde, Estefanía Pasquini, su mujer, estuvo en Intrusos y habló del embarazo que transita junto al médico.

En el ciclo de América, la nutricionista de 34 años contó cómo se enteró que estaba embarazada y dijo que a la hora de buscar al bebé tuvo que “trabajar un montón” porque se sentía “egoísta”.

En el momento de contar cómo fue el emotivo momento en el que se enteraron del embarazo, Pasquini explicó que primero pensaron que ella se había contagiado: “Yo empecé a sentirme muy mal, entonces Alberto lo primero que piensa es que me haga un estudio de anticuerpos. Me lo hice y llegó mal el resultado, entonces daba como que lo estaba transitando. Después nos llaman para avisarnos que no y después tengo un atraso. Antes del test de embarazo me hice un análisis y eso no te dice si es positivo o negativo, es un número lo que da. Me puse mal también porque soy un reloj. Cuando me dan el resultado se lo doy a Alberto y se le llenan los ojos de lágrimas. Me puse a llorar, pegué un grito”.

Cuando le consultaron sobre qué la llevó a tomar la decisión de tener un hijo con un hombre de 82, la nutricionista respondió: “A mi me llena de alegría. Cuando uno se enamora... Yo quiero que me quede algo de él. Está recontra hablado, voy a hacer lo mejor para darle lo que pueda”.

También reveló que tuvo una charla con sus amigos que la tranquilizó. “Si las cosas se dan normalmente él se va a ir antes. Me decían ‘cuando no esté vamos a estar nosotros, vas a tener a los abuelos del chico, los tíos, los hermanos’. Es lógico”, señaló.

Ella al principio se decía a si misma que no podía salir con alguien con los años de Alberto, pero que después se dio cuenta que el DNI dice una cosa y que el médico con su forma de ser, su lado más espiritual, dice otra.

En otros momentos de la conversación, Estefanía contó cómo fue la primera cita y dejó a entrever que no fue la ideal. “La primera vez que salimos lo acompañé a una clase de tango. Fue rara, después tuvimos salidas mejores, con otro estilo”, comentó haciendo referencia que al lugar que fueron estaba lleno de gente mayor.