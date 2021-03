A los 82 años, Alberto Cormillot confirmó que será padre nuevamente

En las últimas horas, el médico nutricionista de 82 años, Alberto Cormillot, volvió a hablar de sus deseos de ser padre otra vez y finalmente este viernes a primera hora lo confirmó en Radio Mitre: la licenciada en nutrición, Estefanía Pasquini de 34 años, está embarazada.

Alberto ya es padre de Adrián y Renée pero hace tiempo le entusiasmaba la idea de tener un nuevo hijo junto a su actual mujer Estefanía.

“La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Cada Mañana -el ciclo de Marcelo Longobardi- el nutricionista sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

Es ella misma quien le resta importancia a la diferencia de edad al decir: “Aún pasado un año, siguen faltando ‘se casaron con una diferencia de edad de...’ ‘Se casó por interés... Parece la hija... Es para mostrarla...’ Gracias a Dios tengo una familia que me dio de todo, donde no tuve ni una madre ni padre ausente, por suerte no necesito un hombre que me mantenga, porque con lo mío me sobra... Y pese a esto, estudié y laburo de 7am a 7 pm para sentirme orgullosa de mí, atiendo pacientes, dicto cursos, tengo mi consultorio, mis pacientes de la clínica, ALCO, y sigo estudiando...”, manifestó la también profesional en el primer año de casados.