Frente al espejo y con una camisa súper escotada, Sol Pérez exhibió un jean apretadísimo

Sol Pérez suele mostrar en sus redes sociales sus distintos looks para el noticiero de Canal 26. La conductora es fan de los tonos neutros para vestirse, y entre sus prendas destacadas se pueden mencionar los vestidos cortos y pantalones ajustados que lucen su figura al máximo.

En esta oportunidad, la ex chica del clima compartió en su cuenta de Insagram un outfit súper clásico: un jean corte chupín color claro, sandalias con un taco elevado y una camisa blanca manga larga, que usó arremangada hasta los codos.

Pero a pesar de la sencillez de su vestimenta, Sol Pérez se veía espectacular como siempre, y el jean ajustado resaltaba sus mayores atributos físicos, entre ellos su cinturita de avispa.

Sol Pérez lució su mini cintura en su último posteo de Instagram.

Sol Pérez mostró cómo su nuevo jean ajustado resalta su figura.

Sol Pérez suele mostrar en Instagram el look del día para el noticiero.

Sol Pérez negó estar embarazada y confirmó la fecha de su casamiento con Guido Mazzoni

A mediados de noviembre, Sol Pérez rompió el silencio tras su ausencia de varios días en el programa “Nosotros a la mañana” y aclaró que nada tuvo que ver con un posible embarazo.

“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso”, indicó la panelista de el ciclo de eltrece.

“Sí puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea. Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que le queda…”, adelantó Sol sobre la posible fecha de boda con su pareja, Guido Mazzoni.

Sin embargo, por ahora solo piensan en la convivencia y en su futuro profesional. “Nos mudamos, estamos muy contentos preparando todo en la nueva casa. Ya está la mudanza lista y estamos allá viviendo. Así que… ¡ya me tiene que proponer porque tengo que preparar el casamiento!”, bromeó Sol Pérez.