Sol Pérez busca un departamento más grande para formar una familia con Guido Mazzoni

Cuando quedó eliminada de MasterChef Celebrity, Sol Pérez señaló que el certamen le había dado la capacidad de poder “cocinarle rico” a sus hijos. Y esa simple frase despertó la sospechas de la llegada de su primer bebé junto al entrenador Guido Mazzone, con quien está en pareja hace dos años.

Pero a los pocos días, la rubia se encargó de aclarar sus dichos. “Los dos tenemos sobrinos chiquititos, disfrutamos la familia y recién hace dos años que estamos de novios y con la pandemia, hubo un montón de cosas que no pudimos disfruta, como salir con amigos, ir a bailar. Creo que cuando uno tiene un hijo, esas cosas no las hacés tan seguido o por lo menos no podés hacerlo en los primeros dos años. Por eso, lo mejor es disfrutar de la pareja. Tenemos los dos muchas ganas, pero de acá a tres o cuatro años”, explicó en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia y manifestó su deseo de recibir “una linda propuesta de casamiento”.

Sin embargo, a raíz del vencimiento del contrato de alquiler del departamento en el que viven, la pareja decidió dar un gran paso a futuro y buscar un departamento más grande para estar listos para cuando lleguen los herederos. “Estamos pensando claramente en un lugar y un espacio para formar una familia con niños y todo así que hay que buscar. Gran paso, sí. Igual si ya vivimos dos años en pandemia, espero que no nos separemos más”, precisó y aseguró que no está en sus planes tener una pareja abierta con Guido.