Cinthia Fernández tildó de irresponsable a Martín Baclini y lo acusó de participar de fiestas clandestinas

En medio de un verano poblado de fiestas clandestinas y una ola creciente de contagios de coronavirus, Cinthia Fernández no dudó en mandar al frente a Martín Baclini al acusarlo de participar en fiestas clandestinas VIP.

La mediática comentó que el empresario de Rosario si bien mantiene actualmente un perfil bajo, no deja de salir y exponerse en medio de una pandemia mundial.

En “LAM” (El Trece) la ex participante del Cantando dijo: ”Él ya estuvo en fiestas en Miami, que no entiendo por qué lo suben y, aparentemente, también estuvo en fiestas en Rosario. Como que va a fiestas y las junta...”, comenzó diciendo visiblemente molesta.

Luego sumó: “Y, es inmaduro. Tiene casi 40 años y sigue yendo a fiestas con chicas. Tiene padres grandes, debería cuidarse; me parece que no está bueno. Esto que estoy diciendo yo ya se lo dije a él personalmente cuando apareció la primera fiesta. No le estoy sacando el cuero ahora, porque él lo subió a las historias... Eso es lo que no entiendo de los famosos”, dijo Fernández.

Luego recordó una charla que tuvo con Baclini: “Le dije ‘¿Qué hacés? Está tu papá, tu mamá, son grandes, tenés que cuidarte un poco’. Y me dijo ‘Sí, tenés razón, no me di cuenta, pero me re cuidé’. Estaban todos sin barbijo, no te cuidás, si te piden una foto... Creo que si nos piden una foto, estamos todos con distancia social”, comentó.

Finalmente y para cerrar el tema Cinthia dijo: “Me parece que debería cuidarse y también dar el ejemplo, ya que es ‘figura pública’ por mi culpa”.