Cinthia Fernández bailó con su nueva microbikini taparrabos al ritmo de Tini y la Joaqui

Cada vez más enfocada en su costado fashionista y en su propia colección de traje de baños, Cinthia Fernández no solo marca tendencia de moda, sino que a su vez se suma a los challenges más virales de las redes. Recientemente, estrenó un nuevo modelo de prendas mientras bailaba al ritmo de Muñecas, la nueva canción de Tini Stoessel y la Joaqui.

Cinthia Fernández eligió una microbikini tricolor, una de las fórmulas que arrasa este verano, con una franja gris, una beige y la restante de color verde oliva. La moldería también responde a los últimos criterios de moda de la temporada: corpiño es triangular con breteles finos y bombacha taparrabos

En cuanto al resto de su look, Cinthia apostó por el pelo suelto al viento y con poses sensuales, que le dieron al baile mucho más glamour. Muñecas es el nuevo tema que cada vez más usuarios de las redes sociales imitan y la empresaria no podía quedarse fuera. “A ver si las muñecas de La Joaqui y Tini Stoessel me levantan el pulgar”, escribió en el pie de foto.

Cinthia Fernández es una fan de las microbikinis

El fanatismo de Cinthia Fernández por el verano es innegable. Algunos días atrás, dejó en claro que las microbikinis son lo suyo y, para una jornada de pileta junto a sus hijas, eligió los ítems que se imponen en este 2023.

Cinthia Fernández bailó sensual en microbikini.

Con modelos de su colección o de otras marcas que la eligen para lucir sus últimos diseños, Cinthia Fernández demuestra que nada la detiene cuando se trata de marcar tendencia, especialmente si de sumar los últimos hits de moda se trata.

