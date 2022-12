Cinthia Fernández reveló cuánto tiempo lleva sin tener relaciones y dejó a todos boquiabiertos

Cinthia Fernández contó que lleva más de un año sin tener sexo y reveló en LAM (América) con quién tuvo su último encuentro íntimo.

Invitada a LAM (América), la panelista contó que sigue soltera. “¿Cuándo vas a tener un novio?”, le consultó Ángel De Brito. “Estuve con Baclini”, contestó ella.

“¿Te echó una maldición o vos sos insoportable?”, le soltó el conductor. Luego, De Brito indagó un poco más y quiso saber cuánto llevaba sin tener sexo.

“Desde LAM, pero el otro LAM”, contestó ella entre risas. “Desde que te separaste de Baclini, ¿nunca más tuviste sexo con nadie?”, le dijo el periodista.

Cinthia asintió, pero aseguró que tuvo encuentros ocasionales con el empresario después de haberse separado.

Cinthia Fernández y Martín Baclini

Entonces, el periodista le pidió que pusiera un tiempo en meses. “No, mucho más de un año”, reveló ella, lo que generó la sorpresa de las angelitas.

A lo que Cinthia argumentó: “Soy bastante asexual, pero cuando estoy con alguien soy como una máquina. Quiero y como que me pongo al día. Pero después, puedo vivir tranquila”.

Cabe recordar que enero del 2020 -cuando llevaba meses de soltería- contó que había tenido sexo por última vez el “veintipico de diciembre”, cuando todavía estaba en contacto con Baclini.

“Tengo telaraña ya. No me interesa, ya estoy virgen”, aseguró y admitió sentirse “oxidada” y sin ganas de tener citas.

Cinthia Fernández contó su experiencia en Gran Hermano Famosos

También en LAM, Cinthia recordó su paso por Gran Hermano Famosos y el momento en que “le puse laxante a Vadalá, una botella entera, y no sabía que le podía hacer muy mal”.

Cinthia Fernández en Gran Hermano Famosos

Es un reality y la producción te hace el personaje que te quiere hacer, porque tampoco se transmitía las 24 horas y agradecé si hicimos 2 puntos de rating, porque no nos vio nadie”, se sinceró.

“Yo era una nena y hacíamos muchas jodas. Yo había pedido un laxante a la producción porque dije que no podía ir al baño, y se lo puse todo a él porque me tenía harta”, explicó.

“Y yo no sabía que le podía hacer mal, y me llamaron al confesionario desde la producción cuando se lo puse en el café”, y confirmó que finalmente no tomó ese café.