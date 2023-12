Cerquita de la cámara, Cinthia Fernández bailó fogosa

Cinthia Fernández, reconocida bailarina y panelista argentina, sigue dando de qué hablar en las redes sociales, donde comparte su vida y talento con sus numerosos seguidores. En uno de sus últimos posteos, la mediática demostró sus habilidades como bailarina, conquistando a todos con su estilo descontracturado.

En el video, Cinthia se muestra bailando para la cámara, luciendo un look cómodo y casual para estar en casa. Vestida con joggers de color nude y un top deportivo blanco, la bailarina exhibe su destreza con movimientos que no pasaron desapercibidos.

La casa de Cinthia Fernández

Completando su estilo natural, optó por llevar el pelo suelto, añadiendo un toque auténtico a su presentación.

Bajo el epígrafe “Es sábado y tu cuerpo lo sabe”, Cinthia compartió el video que rápidamente capturó la atención de cientos de usuarios, generando miles de likes y numerosos comentarios elogiosos. Sus seguidores expresaron su admiración con mensajes como “Me encanta el pantalón”, “Diosa” y “Sos una genia”.

La pelea en redes que tuvo Cinthia Fernández

Sin embargo, no todo son elogios para Cinthia Fernández, ya que recientemente fue objeto de críticas por parte de algunos seguidores. La controversia surgió a raíz de la decisión de sus hijas de teñirse el cabello, un detalle que generó comentarios negativos sobre la crianza de la bailarina.

Ante esto, Cinthia respondió con firmeza: “Varias cosas quiero decirles, me tienen los huevos llenos preguntando si las nenas se tiñeron... Decisión de ellas, ¿estamos? ¿Algo más? ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se ocupan de sus hijos?”.

El video concluye con Cinthia Fernández saludando a sus seguidores e ironizando sobre su día: “Arranqué el día tranquila, sin ganas de aguantarme boludos”.

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas Charis y Bella con un enorme regalo por su cumpleaños

Con su sinceridad y autenticidad, Cinthia continúa siendo una figura destacada en el mundo de la farándula argentina, marcando su presencia tanto en el baile como en la defensa de sus decisiones familiares.

Seguí Leyendo