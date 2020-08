Carlos “Quico” Villagrán contó la increíble historia de cuando Pablo Escobar le ofreció un millón de dólares

Carlos “Quico” Villagrán contó en una entrevista cómo en una oportunidad se negó a recibir un pago de un millón de dólares provenientes del capo narco Pablo Escobar y el miedo que le generó esa situación por haberse negado

El actor mexicano fue consultado por este tema en “Informados de todo”, que se emite por América, y contó que unos hombres solicitaron su presencia en el cumpleaños de la hija del capo narco.

"Yo me ubicaba en el hotel Tequendama de Bogotá. Me llamaron de recepción y me dijeron que tres hombres querían hablar conmigo. Pensé que eran periodistas y dije que suban. Tenían un portafolio. Sacaron una chequera y dijeron 'mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares'. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así", relató.

Luego “Quico” explicó como hizo para salir de esa incómoda situación”. Lo único que se me ocurrió decir que tenía una clausula en el contrato que solo podía participar en lo que vine. Me lo respetaron. Cerraron el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron”.

“Al haberme negado después me dio miedo. Todos los días cambiábamos la ruta del hotel al circo. Después dije que me quería ir”, finalizó.

A pesar de que en la vecindad eran mejores amigos, hoy por hoy Carlos Villagrán hace notar las diferencias que tenía con Roberto Gómez Bolaños, creador y protagonista de El Chavo del 8 que falleció en noviembre de 2014.

Villagrán reafirmó y aseguró que Chespirito y otros integrantes del programa de televisión, participaron en una fiesta que organizó, ni más ni menos, que el capo narco, Pablo Escobar.

Antes de que finalice la entrevista el actor aclaró que él no trabajó para Escobar, pero que otros participantes de la tira televisiva si lo hicieron. “Cuando todo el grupo de El Chavo del 8 fue, yo ya estaba afuera. Ellos sí trabajaron para Pablo Escobar”.