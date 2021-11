Camilo padece el síndrome de Couvade: en qué consiste y por qué apareció tras el embarazo de Evaluna Montaner

Que las mujeres presientan su estado de embarazo antes de tener síntomas o análisis que lo confirmen, no es una novedad. Que el papá de la criatura se dé cuenta antes que su compañera de que la familia se agrandará, sí es una rareza y mucho más si se trata de Camilo y Evaluna Montaner.

La pareja de artistas conmovió a sus fans y al mundo de la música hace pocas semanas, luego de que hicieran pública la noticia de que están en la dulce espera de Índigo, el primer hijo de ambos. Tras dar la novedad, ambos brindaron entrevistas en las que fueron compartiendo detalles sobre los primeros momentos del embarazo.

Camilo tuvo embarazo psicológico tras la confirmación de la llegada de Índigo.

La propia Evaluna relató una suerte de “embarazo psicológico” de su pareja y de cómo el músico tuvo una premonición del estado de su mujer: “Estábamos viajando por Santiago de Compostela cuando de pronto Camilo se descompensó y causó gran preocupación a toda la familia”, comenzó con la anécdota.

“Nos enteramos que estaba embarazada porque, en España, alguien se mareó”, siguió con su narración a “A day in the live”. “Ustedes dirán, Evaluna… ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”, afirmó. Ese fue el principal indicio de que algo había cambiado.

“Yo decía: ‘No puede ser, no puede ser, no puede ser’. Pero fue y aquí está: baby Índigo”, agregó Camilo sobre el episodio del mareo y fue más específico al asegurar que tuvo “náuseas todo el rato”.

Camilo tuvo embarazo psicológico tras la confirmación de la llegada de Índigo.

Pero a la hora de detallar qué fue lo que le ocurrió, el artista aseguró que actualmente padece el síndrome de Couvade, el que consiste en un “embarazo por imitación” y se produce únicamente en los hombres, en todos aquellos que no tienen otras enfermedades y cuyas parejas esperan bebés tienen síntomas relacionados con el embarazo.

Lo más curioso de todo esto que vivieron Camilo y Evaluna, es que el síndrome de Couvade no solo se manifiesta de forma psicológica, sino también física. Además de nauseas, el hombre puede padecer acidez, dolor abdominal, hinchazón, cambios en el apetito, problemas respiratorios e irritaciones urinarias o genitales.