Brenda Asnicar grabó dos videos jugados como nunca antes: dejó su parte de atrás en primer plano

Brenda Asnicar se grabó para sus historias de Instagram como nunca antes en lencería color rojo y color negro. Posó de frente y de espaldas y dejó en primer plano su parte trasera.

Brenda Asnicar es conocida en el medio por su papel protagónico en la tira juvenil “Patito Feo”. Luego, la joven continuó con su carrera de cantante.

Inclusive, Brenda conserva a muchos de los fans que hizo con su personaje de la líder de Las Divinas, que la siguen hasta el día de hoy.

En redes, la artista en muy activa. En Instagram tiene más de 1 millón 200 mil seguidores con quienes interactúa casi a diario a través de sus publicaciones en el feed o de sus historias.

Brenda suele publicar de vez en cuando alguna producción jugada, pero en esta oportunidad fue más allá que nunca antes.

La joven se grabó en dos videos para sus historias de Instagram en lencería y dejó al descubierto su lado más sensual con poses de frente y de espaldas.

La osada foto de Brenda Asnicar que Instagram no pudo censurar

Hace unos días, Brenda Asnicar prendió fuego las redes con una foto “sexy y elegante” en la que luce un conjunto de lencería muy atrevido y deja poco lugar a la imaginación.

Se trata de una promoción de una marca que confecciona lencería a medida. Brenda tapó de una manera poco sutil la parte de sus pezones, para evitar la censura de Instagram.

Brenda Asnicar y una jugada producción en un hotel de Buenos Aires

La plataforma no permite fotos de pechos de mujeres. El look completo de la ex de Carlitos Tevez iba con unas bucaneras negras y unos lentes de sol en su cabeza.

“Sexy y elegante… así somos”, describió la artista junto a la foto tomada en un lujoso hotel de Buenos Aires, que se llevó miles de likes.