Billie Eilish compartió el secreto de su corte de pelo desmechado y verde

Billie Eilish marca tendencia desde su primer single famoso. Antes ella había ido armando una carrera pero no fue hasta hace dos años que la industria se dio vuelta a mirarla y encontró un diamante en bruto. Ella podía ser esa joven cantante sombría, seguir los pasos y llenar el espacio que dejó Avril Levigne. Con su estilo extravagante, atuendos que rompen con la regla y canciones de tonos bajos y lúgubres, se ha logrado abrir paso e incluso ganar este año una considerable cantidad de Grammys.

Pero a pesar de la vertiginosa fama que ganó en meses, la joven de 19 años siempre se presenta al mundo con la misma personalidad, un tanto ácida pero con dotes de dulzura innata. Es por eso que se mantiene en constante comunicación con los más de 73 millones de seguidores que esperan cada una de sus publicaciones.

En el último día, la cantante y autora de “Bad Guy” se prestó para jugar a un típico juego que se da a través de Stories de la red social. Abriendo el espacio para preguntas de cualquiera, Billie eligió responder algunas, y en su última respuesta reveló el secreto de uno de los cortes que más atención han llamado en el último tiempo.

Los locos peinados de Billie Eilish

Se presentó al mundo con un lila platinado y oscuras cejas negras. De ahí siguió con la onda clara y se lo aclaró aun más hasta llegar a un rubio casi blanco, al que posteriormente dejó crecer raíces negras a propósito. Después de un tiempo se cansó y dio un cambio radical: un azul eléctrico que enamoró a sus fans. Fue con este tono con el que lanzó algunos de sus sencillos más famosos, como “Bad Guy”, “When the party is over” y “All the good girls go to hell”.

Sin embargo, fue su tono negro con raíces verde fosforescente lo que hizo un quiebre total de locura. Así se presentó a los Grammy, usando un conjunto de Channel beige y el color era obviamente dado por sus mechas. Muchos se preguntaban cómo había logrado ese desmechado tan natural, que no levantaba y parecía caer de la raíz.

Hoy Billie lo reveló: se trataba de cabello nuevo que iba creciendo. Después de tantas tinturas, su pelo quedó dañado y cayó en grandes proporciones. Pero luego comenzó a crecerle nuevamente. En parte, la idea de su nuevo look es que sus mechas renovadas asomaran con más onda y un nuevo estilo.

Las Stories de cuando tenía su pelo en un tono azul violáceo, que terminó debilitando su cabello.

La cantante no podía creer la cantidad de pelo que le crecía.