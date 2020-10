Belu Lucius, al natural en un baile en bikini donde mueve todo

Belu Lucius es una madre dedicada, siempre publica junto a sus hijos los momentos de familia, jugando, aprendiendo y divirtiéndose. Con su marido de viaje, el rugbista Javier Ortega Desio, el trío está todo el día junto. Ahora, con el verano en puertas y la pileta inaugurada, la influencer no tuvo problema en mostrarse segura de sí misma y de su cuerpo.

Porque las redes no controlan a Belu, sino Belu a las redes. Sin miedo del comentario que pudiera salir, posteó un video donde se la ve muy entretenida bailando y haciendo payasadas al ritmo de “Here Comes The Hotstepper”, de Ini Kamoze. Ella esta impecable y tan cómoda esta con su cuerpo que al inicio se anima a un primer plano de atrás con una mini tanga.

Al final, no solo baila luciendo todo lo que tiene, sino que manda un especial saludo a “todos los que me conocen”. Aunque el video lo publicó ayer, ya tiene mas de 75 mil reproducciones y montones de comentarios riendo con ella y con saludos por el Día de la madre.

Unas horas antes, la incluencer había publicado una imagen junto a su hijo mayor, jugando con un camión. Pero en la segunda imagen, deja claro que la idea de su posteo va más allá. Quiere llenar su feed de fotos reales, sin censurar nada por un par de “rollos”. Los usuarios la amaron: “Mamacitaaaa”, “Señora mientras más pibes tiene más Diosa se pone”, “Amo el lomazo que tenes belu... todo el aguante en masterchef !!! Y feliz día!!!! Sos una genia !!!!”, “Me encanta que te muestres como sos Belu! Sos hermosa ♥️😊”, decían algunos.

Junto a uno de sus pequeños.

La imagen que cosechó miles de likes.

Belu se encuentra grabando MasterChef Celebrity y por ahora su carrera por el reality culinario viene firme. Aunque todas las noches tiene que participar del programa, eso no le impide continuar afianzando su familia y con la crianza de sus hijos. Como muestra en sus redes, hasta tiene tiempo de grabar videos para mantener entretenidos a su millón de seguidores