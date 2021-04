Belén Francese sorprendió al contar quiénes son los dos famosos que serán los padrinos de su bebé

Luego de festejar junto a un selecto grupo de invitados el baby shower de su bebé en camino, Belén Francese y su marido Fabián Lencinas aún debían decir quiénes serán los padrinos de su primer hijo.

Con seis meses de embarazo, la actriz está pasando el momento más especial de su vida y las decisiones relacionadas con su hijo, que aún no tiene un nombre elegido, son las más importantes.

Es así que, entrevistada por la revista Pronto, Francese comentó: ”Mi bebé ya tiene padrinos elegidos. Pensé en Moria Casán y en Marley pero al mismo tiempo también me gustaría que fueran mi hermana y mi cuñado. Sé que pueden ser cuatro personas así que estoy averiguando en qué parroquia me aceptan los cuatro. Y si no es así, algunos serán padrinos del corazón. A Marley todavía no se lo dije pero a Moria sí y me dijo por mensajito que le encantaría”, comenzó diciendo Francese.