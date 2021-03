Las fotos de Nazarena Vélez acompañando a Belén Francese en su embarazo

Nazarena Vélez y Belén Francese se conocen hace años, su amistad ya supera cualquier tiempo, trabajo y situación. Por eso era raro que la madre de Barby Pucheta todavía no hubiera visitado a su amiga, que además de haberse casado, ya tiene varios meses de embarazo.

Pero en una reciente publicación, se pudo ver a las ex vedette reunidas para poder finalmente conocer a “Bebito”, nombre que por ahora lleva el hijo de Francese, ya que todavía no deciden nombre con Fabián Lencinas.

“Mi amiga y su bebito”, escribió Naza en su Instagram, acompañando tres fotos en donde se las puede ver cómplices y disfrutando de un día juntas. “Cada día mas hermosa”, les escribió etiquetando a Belén. En la misma publicación, que ya lleva más de 42 mil likes, se puede ver a la futura madre con el vestido de botones abierto, mostrando orgullosa la panza en donde su bebé ya se está gestando.

Definitivamente, su amistad es inquebrantable.

Los “accidentes” de embarazo de Belén Francese

Parece que la opción de los botones le llegó tarde a la ex vedette, que por su perfil ha ido mostrando poco a poco los distintos accidentes que ha sufrido su ropa a causa de el aumento de peso. En una de sus fotos, fue ella misma quien contó que “se hincha todo”.

“Todo se HINCHA o INFLA, pero nada más que mi corazón, que esta por explotar de amor por vos BBTO”, escribió junto al apodo que le ha puesto al pequeño del que todavía no se revela nombre.

La ex vedette luce su cuerpo de embarazada.

Pero en unas publicaciones más graciosas, pudo verse que usar ropa, sobre todo ajustada, está siendo algo difícil. “En qué andas ? Acá rompiendo escotes!!!!!! Duro puesto menos de 10 segundos!!! Les pasa? (en un rato me peino y los veo en TV, obvio no sé coser así que me cambio por una carpa no se!!)”, escribió en una foto donde puede verse asomando una lola de un vestido azul que llevaba puesto.

Su vestido duró menos de 10 segundos.

En febrero ya había publicado otro de sus accidentes, pero cuando se encontraba de luna de miel y un vestido le jugo una mala pasada : “Ahora entiendo porque me miraba todo el mundo! Y yo creyéndome que estaba diosa! OMG no solo crece la panza”.