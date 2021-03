“Viví la peor cárcel”: la carta abierta de Belén Francese sobre una relación violenta del pasado

Belén Francese está en el mejor momento de su vida, está feliz y disfruta de cada hora del día. Y es que está embarazada de su primer hijo junto a su marido mendocino Fabián Lencinas. La sonrisa de la cara de Belu no se borra pero en el pasado, parece que sólo se la dibujaba para las cámaras.

Y es que la actriz anoche abrió su corazón y reveló que fue víctima de violencia psicológica por parte de su pareja del momento. “Carta abierta” escribió para empezar su relato: “Hace un tiempo viví la peor cárcel: la del miedo y el hostigamiento emocional y psicológico. Estaba en una relación realmente horrenda donde era moneda corriente”.

“Que me digan frases como: ‘Vos no podes’, ‘Vos sin mí no existís’, ‘Estás gorda’, ‘¿Quien te va a querer? Loca, desquiciada, mediática’. Y amenazas como ‘no vas a trabajar más en el medio’”, recordó y a la vez confió que ese hostigamiento su ex lo camuflaba entre comentarios llenos de afectos. “Entre eso, ‘sin vos me muero’ y mil ‘te amos’ y ruegos de afecto. Esto me generaba una confusión, supongo que tendría ese efecto en cualquier ser humano, ¿no? ¿Cómo recibís de quien supuestamente te ama esa violencia verbal?”, reflexionó.

“Entendí en terapia que es la gran estrategia o confusión que generan estos siniestros, lo generan en muchas de nosotras. Y mi estima lamentablemente se fue destruyendo. Y mi miedo creciendo. Y hoy mirando desde afuera, desde un presente muy distinto, siendo una mujer que pasó por esa pesadilla, pienso: por suerte y gracias a Dios y a la gente que me mostró que eso no era algo sano, la puedo contar... ¡aunque me llevó su tiempo!”, exclamó.

“Porque qué paradoja, ¿no? Llegué a creer dentro mío esas sentencias como: ‘Ser a la que nadie la iba a querer’... y hoy día, lejos de ese imbécil, siento un profundo amor y respeto de la gente, el público. Orgullo de mis 20 años de carrera, de mi familia. De mi marido, que es el amor que siempre soñé. De mi bb en mi vientre y ese amor me hace valiente. Porque es real y sano. Y los tiempos que vivimos me hacen más fuerte en todo sentido”, continuó, haciendo hincapié en su presente feliz.

“No dejes que un pelotudo te quite alegría, estima, días, meses o años de vida. Son inmensas. Somos mujeres. Tenemos que concientizarnos acerca de cuánto valemos, de nuestra autoestima y, ¿cualquier forro nos la quita ? ¿¡O nos las quiere quitar!?”, expresó para alentar a las mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia.

“Necesitaba compartir esto con la intención de que si estás en una relación que no te valoran, que te maltratan... ¡sé fuerte! ¡El amor es todo lo contrario a eso! Y gracias a Dios lo pude conocer. ¡Buscá ayuda! ¡HABLÁ! ¡Rajáaaaa! Exponé! ¡¡¡NO ESTÁS SOLA !!! Y NO NOS CALLAMOS MÁS”, expresó para cerrar.

Su mensaje tuvo el efecto que ella buscaba y varias de sus seguidoras le agradecieron la valentía por contarlo y por animarlas a hacer visible sus propias situaciones similares. “Gracias por compartir esto. ¡¡No sabés cómo ayudás a muchas mujeres que están pasando por lo mismo!!”, le escribió una usuaria y la actriz le contestó: “Es mi única intención”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.