Belén Francese le pidió a Alberto Fernández “mano dura y pena de muerte” tras el caso de Lucio Dupuy

El caso de Lucio Dupuy, el pequeño de 5 años que fue brutalmente asesinado, conmovió al país. Y Belén Francese es una de las figuras del espectáculo que se vio movilizada por el tema y le pidió a Alberto Fernández que cuiden a los niños y prioricen las leyes que los protegen.

El pequeño murió a causa de los malos tratos que aparentemente recibía de parte de su madre y de la novia de ella. Es que el cuerpo del chiquito presentaba un golpe fuerte producto, probablemente, de una patada, heridas compatibles con quemaduras de cigarrillos y múltiples mordeduras.

Tras haberse hecho público el caso del niño de La Pampa y las causales de la muerte, la exvedette compartió su dolor a través de sus redes y se expresó con un pedido para Alberto Fernández.

“No puedo ver ni terminar ver el caso del bbto de 5 años solo necesito ese monstruo hdp muera en la cárcel o antes. Angelito de Dios ya estás con tu mami la Virgen q te abrace y consuele siempre. QEPD”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Belén Francese habló por el caso de Lucio Dupuy.

“No puedo, lloro y me duele el pecho. Cómo no escucharon la denuncia no puedo tolerarlo como existen bestias así! Hagan algo”, comentó la mamá de Vitto.

Y solicitó que “cambien las leyes, controlen si la gente está capacitada para tener bebés. Y quién los tiene”.

Belén Francese le hizo un pedido a Alberto Fernández

Luego, a través de sus historias de Instagram, Belén le habló directamente a Alberto Fernández. “Señor presidente le ruego que cambien las leyes para los más indefensos, que las denuncias sean sagradas y escuchadas”, suplicó la actriz.

Además, resaltó que todo “un país está de luto por Lucio”. E hizo un pedido aún más fuerte a las autoridades para que se aplique en este tipo de casos: “Mano dura a estas bestias. Pena de muerte”.

“Cuiden a nuestros niños, son nuestro futuro. Priorice las leyes que protegen a los menores”, cerró Belén Francese.