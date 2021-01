Barby Franco sigue soltera y dio más detalles sobre la ruptura con Fernando Burlando

En su rol como panelista de “LAM” (El Trece), Barby Franco volvió a hablar sobre su ruptura con Fernando Burlando y lejos de pensar en recomponer la relación, dio más detalles sobre las razones que la llevaron a querer estar soltera.

Luego de más de diez años de relación y con incontables propuestas fallidas de boda, la modelo dijo: “Al principio de la cuarentena la pasamos bomba porque fuimos al campo, donde había caballos, huerta y demás. Después, cuando volvimos a Capital, obvio que nos afectó estar 24x7 con él, que tiene una personalidad bastante efusiva mientras que yo soy bastante más tranquila”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Llegó un momento en que le dije ‘todo bien pero basta, Señor’. Había cosas de la convivencia que eran demasiado, al estar todo el tiempo encerrados juntos”, recordó molesta.

Después Barby se refirió al motivo de la separación y dijo: “Necesitaba encontrarme conmigo misma. Para mí la crisis fue por la pandemia, nos afectó. Yo estoy en mi casa, y él no sé dónde estará ahora”, dijo pensativa.

Finalmente y un poco más tranquilo pensó en positivo y agregó: “Hay chance de reconciliación. Hablamos, tenemos la mejor. De hecho, también me pregunta por los perros, no tenemos hijos pero me pregunta por ellos. Hablamos, pero cada uno está teniendo su espacio, su respiro. Hoy por hoy estamos separados, pero con buena relación”, concluyó.

Al final, Barby Franco remató con una afirmación elocuente, como para que Fernando Burlando tome su debida nota: “Estoy en mi casa de Barrio Parque, es mi casa. Pero él hasta ahora no vino. ¿Ustedes se piensan que yo me voy a ir de Barrio Parque? ¡Ni loca! ¡No hay chance!”.