Alejandro Fantino se quejó en vivo: “No enfoquen y voy a darle un chupetazo a la canilla”

Los casos de coronavirus positivo en América, donde hace dos semanas el contagio de un productor de Fantino a la tarde obligó a que el programa saliera íntegramente desde las casas de cada uno de los integrantes, forzó a un cambio de hábitos por cuestiones sanitarias. Entre ellos, que los periodistas ya no disponen de una copa de agua cada uno para beber cuando lo necesitan.

El miércoles, Alejandro Fantino se emocionó al contar la noticia de que un altar ubicado al costado de la ruta nueva pegado a un campo salió indemne de un fuego voraz con llamas de hasta un metro y medio de alto. Las imágenes del paisaje carbonizado y la pequeña zona donde estaba el monumento que un padre le había montado a su pequeña hija intactos llamaron la atención del conductor, quien se asombró con el relato de los bomberos de Amstrong, Santa Fe, que acudieron al siniestro y no encontraban más explicaciones que las de un milagro de fe.

Así fue como, en un momento, Fantino comentó: “En tiempo de covid ni agua tenemos, pero si pueden denme algo porque estoy ahogado. La estoy pasando mal en serio”.

Con gesto adusto, Alejandro Fantino concluyó enfatizando su pedido de un simple vaso de agua: “Sino, no me enfoquen y le doy un chupetazo (sic) a la canilla por allá, porque no puedo más”.