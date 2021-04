Alejandro Fantino cambió la rutina de los cuartos separados y ahora duerme con su pareja Coni Mosqueira

Alejandro Fantino se muestra muy enamorado de su novia la modelo Coni Mosqueira con quien decidió comenzar a convivir apenas se inició la pandemia por el coronavirus en el 2020.

Si bien Alejandro como Coni no estaban al cien por ciento convencidos, el aislamiento apuro las decisiones y hoy no se arrepienten por lo hecho.

Consultado el conductor sobre su gran momento de pareja y la convivencia dijo: “Coni, igualmente, sigue teniendo su departamento en Capital Federal. Y, a veces, si tiene que estar temprano en el centro se queda a dormir allá”, manifestó Fantino en una entrevista con la revista Hola Argentina.

Luego agregó: “Con la convivencia nos conocimos más en profundidad y nos fortaleció como pareja”, dijo en referencia a la decisión apresurada de irse a vivir juntos.

Hace tiempo y cuando Alejandro aún estaba en pareja con Miriam Lanzoni, él comentó que dormían en habitaciones separadas. Actualmente y recordando esa declaración Fantino sugirió: “Yo lo recomiendo... ¡pero Coni no lo acepta! Creo que es algo que está atravesado fuertemente por una cuestión cultural... No te vas a amar menos por dormir dos noches en cuartos separados. Tal vez, tuviste un día complicado y dormís mejor. Yo soy grandote, mido 1,84 y me muevo mucho. También me pasa que soy hijo único y siempre dormí solo... Y Coni dormía con sus hermanas. Ella me enseña a compartir. Con la plata soy desprendido. Pero en algunas pequeñas cosas, no; me sacás mi lapicera y me vuelvo loco”, dijo divertido el conducto de América .

Por su parte Coni Mosqueira dijo que nunca aceptará domir lejos de su novio: “Es de público conocimiento que Ale dormía en cuartos separados con parejas anteriores, pero para mí eso no es negociable. Cuando no dormimos juntos es porque no estamos bajo el mismo techo. En la casa, como es tan grande, me armé mi sector y tengo un cuarto donde me maquillo y lo uso para sacarme fotos porque en la cuarentena muchas marcas me mandaban sus productos para generar contenido. Pero ahí no llegué a dormir ni la siesta”, finalizó dejando en claro su postura.