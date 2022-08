Alejandra Maglietti se puso la bikini al revés, se desprendió el pantalón y enamoró a todos con su foto

Alejandra Maglietti es una de las mujeres más llamativas del país y de eso no hay dudas. La periodista sabe cómo explotar su lado más sensual y no deja de sorprender con sus fotos más ardientes de looks jugados a los que apuesta.

La modelo llama la atención de hombres y mujeres con las publicaciones que realiza casi a diario en sus redes, como la última en la que luce una reveladora bikini negra con la que enamoró a todos.

La periodista y abogada hipnotiza por cómo es ella y cómo se muestra en público. Son muy pocos los que se resisten a stalkearla y si la buscaron en las últimas horas, seguro quedaron impactados con su última publicación.

Maglietti subió la foto que se tomó en Paso de la Patria en Corrientes en la que lleva puesto una bikini negra de triangulito, la que invirtió y cruzó sus tiras para innovar. La que combinó con un pantalón corto de jean negro, que se desprendió para dejar todo su abdómen a la vista.

Alejandra Maglietti conquistó desde Corrientes con la tendencia "bikini al revés".

El outfit lo completó con una gorra negra y gafas de sol oscuras, que sumaron a su look “total black” que provocó miles de suspiros en Instagram, donde la siguen 1,8 millones de personas.

La foto de Alejandra Maglietti superó los 54.800 “me gustas” y al pie le dejaron cientos de comentarios de todo tipo. “Estás cada día más linda”, “Qué preciosura Ale!! Una diosa formoseña en tierra correntina!!”, “Mamasita hermosa”, “Sos demasiada sexy”, “Fascinante”, “Hermosísima”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Alejadra Maglietti se encremó todo su cuerpo y provocó suspiros

La panelista de “Bendita” nos tiene acostumbrados a lucir los atuendos que elige para salir en el programa pero en más de una ocasión publica fotografías y filmaciones de alto voltaje en las que sale con conjuntos de lencería ínfimos. Como ahora que se mostró con uno en color blanco.

Al saber cuál es su mejor perfil y las poses que le harán quedarse con los suspiros de las plateas femeninas y masculinas, la artista nacida en Misiones se filmó en su habitación, con solamente un hilo dental y un top de mangas largas y escote cerrado.

Claramente, Maglietti enamoró a sus fanáticos que la stalkean todo el tiempo. Mirando a la cámara y poniendo su mejor sonrisa, Ale se pone crema en su piernas y trasero, dejándolos en unos primeros que hicieron alucinar a los internautas.

Alejandra Maglietti compartió un topless en Instagram que causó sensación

Alejandra Maglietti desafía la censura.