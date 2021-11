A Vicky Xipolitakis le rebotaron la tarjeta de crédito y armó un escándalo en Miami

En estos días Vicky Xipolitakis se encuentra en Estados Unidos aguardando su turno para grabar con Marley un episodio de “Por el Mundo”, el histórico programa de viajes en donde el conductor visita los sitios más interesantes del planeta. Mientras paseaba por Miami, la influencer protagonizó un escándalo en un comercio, luego de que le rebotaran su tarjeta de crédito.

Según el ciclo Intrusos, la mediática “vestía un short de jean con un body negro y una bikini amarilla debajo, llevaba una bolsita de la marca de la manzanita y una billula que había comprado, presentó la tarjeta para pagar lo que había comprado y se la rebotaron diciendo que no tenía límite”, aseguró Rodrigo Lussich.

“La chica del local le dijo que algo fallaba. ‘Failed’ le comentó la vendedora del local. No limit. No card.” expresó en broma el conductor del ciclo. “Pero acá el tema es saber si la tarjeta era de ella o no. Ese es un motivo más de análisis” expresó Adrián Pallares, otro de los conductores. Tras bromear unos momentos, todos los presentes aseguraron que la tarjeta en cuestión era propiedad de Victoria y que la modelo tuvo que retirar efectivo para abonar su compra.

“Era una compra de 200 dólares. Vicky se enojó y le pidió a la empleada que revise el wifi. Como la tarjeta seguía sin pasar, usó efectivo. Vicky empezó a gritar: ‘pero cómo que no pasa la tarjeta, vos sabes quién soy yo’. Todo el mundo en el local se preguntaba quién era, estaba enloquecida. Agarró el efectivo y terminó pagando pero tenía muchos humos de diva de televisión”, apuntó Lucía Ugarte, la movilera de Intrusos radicada en Miami.

Pese a los escándalos, la diosa griega aprovecha el buen clima de Miami y publica su actividad en redes, donde se la puede observar broncearse y a tomarse algunas fotos con una bikini súper cavada roja y blanca a rayas, lentes de sol y un sombrero de marinerita.

Vicky Xipolitakis posó con una bikini súper cavada en las playas de Miami.