¿A quién se parece? se filtraron imágenes de la cara de la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán disfrutan de su paternidad juntos. Ana, como le pusieron a la niña, llegó para cambiarles la vida y pronto podrán ir a casa a reencontrarse con el resto de la familia. Mientras, continúan internados en el Sanatorio Otamendi y desde allí se filtraron las primeras imágenes de la cara de la niña.

Luego de que Paramount+ publicó los avances del reality Siendo Pampita, en Cortá por Lozano compartieron las primeras imágenes en las que se pudo ver la carita de la niña, antes de que sus papás compartan fotos en sus redes.

“Les vamos a presentar en exclusivo la cara de Ana, en imágenes del reality de ella”, contó Verónica Lozano y en pantalla se la pudo ver un poco más de cerca a la pequeña que ensambla las familias de Pampita y García Mortitán.

Las primeras imágenes de Ana, la hija de Pampita. Gentileza.

La hija de la modelo nació el jueves 22 de julio, a las 9.30 horas, en el Sanatorio Otamendi y pesó poco menos de 3.200 kilos. Fue recién tras su nacimiento que sus padres revelaron su nombre, el que habían mantenido en secreto.

Pampita confesó que finalmente le pusieron Ana cuando la vieron por primera vez. Y contó la verdad acerca de por qué su hija lleva el mismo nombre que ella.

“Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, explicó la flamante mamá.