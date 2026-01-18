La tumba más impactante de la Recoleta: así es el mausoleo de Francisco Javier Muñiz

En los cementerios argentinos, algunos sepulcros funcionan como verdaderos relatos de piedra y bronce. La tumba del doctor Francisco Javier Muñiz – al que veremos hoy en nuestras Historias Funerarias - es uno de ellos: no solo guarda los restos de un hombre clave del siglo XIX, sino que lleva su vida —militar, médica y científica— al bronce.

Francisco Javier Muñiz nació en San Isidro el 21 de diciembre de 1795 y pertenece a esa generación que atravesó guerras, epidemias y la organización del Estado argentino. Ingresó muy joven como cadete en el Cuerpo de Andaluces y combatió durante las Invasiones Inglesas , donde resultó herido de bala. Aquella experiencia temprana marcaría su doble destino: el de soldado y el de médico.

Formado en el Instituto Médico Militar impulsado por Cosme Argerich , se graduó en 1822 y alcanzó el doctorado en 1844. Fue cirujano militar, funcionario sanitario, legislador, presidente de la Facultad de Medicina y un observador apasionado de la naturaleza. Su descubrimiento del llamado “tigre fósil” lo convirtió en una figura pionera de la paleontología argentina. Murió el 8 de abril de 1871, víctima de la fiebre amarilla, la misma epidemia que intentó combatir hasta el final.

El mausoleo que hoy se alza en el Cementerio de la Recoleta no fue concebido como un simple sepulcro.

Cada elemento cumple una función simbólica: no hay ornamento gratuito. La tumba busca fijar una imagen pública de Muñiz como sabio, médico, militar y ciudadano ejemplar.

Al pie del mausoleo se destaca una figura femenina en bronce, de expresión triste y contenida. Es la alegoría de la medicina. En una mano sostiene el bastón de Esculapio, símbolo del arte de curar; con la otra se apoya sobre la empuñadura de una espada, recordando el rango de coronel de Muñiz en el Ejército Argentino. La escultura condensa, en un solo gesto, las dos vocaciones que atravesaron su vida: sanar y servir en la guerra.

La obra pertenece al escultor italiano Ettore Ximénez, el mismo artista que diseñó el mausoleo de Manuel Belgrano. Esa filiación no es casual: se buscó deliberadamente inscribir a Muñiz en el panteón de los grandes hombres de la Nación.

La puerta, los nombres y las virtudes

La puerta de acceso, también de bronce, repite siete veces el apellido “Muñiz” en altorrelieve. El número no es arbitrario: alude a las siete virtudes cristianas, reforzando una lectura moral de la figura del médico. Entre los motivos florales aparece el cardo, símbolo de persistencia y tenacidad, cualidades que definieron su trayectoria profesional y científica.

Sobre el frontis triangular se encuentra una placa del Museo de Historia Natural, que rinde homenaje a su labor paleontológica y lo recuerda como uno de los primeros sabios de la Argentina.

Frisos que narran una vida entera

Todo se completa con cuatro grandes altorrelieves que recorren episodios clave de su biografía. Uno representa la batalla de Cepeda de 1859; otro muestra a Muñiz atendiendo a un herido y deteniendo con su brazo el avance de un caballo desbocado, imagen poderosa del médico imponiéndose al caos de la guerra. En la cara opuesta aparecen esqueletos fósiles de grandes mamíferos, vinculados a su pasión por las investigaciones paleontológicas, junto a la escena de la entrega de un diploma en presencia de otros sabios de su tiempo.

En los laterales se evocan dos momentos decisivos: su participación en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas de 1807 y su actuación durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, acompañado por las Hermanas de la Caridad.

foto Detalle de la tumba de Francisco Javier Muñiz, donde los relieves en bronce convierten su legado científico y médico en un relato funerario tallado en piedra. Luciana Sabina

De Roma a Buenos Aires: una obra monumental

Todo el conjunto que compone el mausoleo fue traído desde Roma y ensamblado en Buenos Aires e inaugurado el 31 de diciembre de 1899. Muñiz había sido enterrado inicialmente en el Cementerio del Sur, hoy Parque Florentino Ameghino, y trasladado a la Recoleta en 1886. En el frente del sepulcro se lee, con sobriedad absoluta: “Dr. Francisco J. Muñiz”. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1946, el mausoleo sigue cumpliendo su función más profunda: convertir la muerte en memoria y la biografía en piedra.