La Policía recibió denuncias por maniobras peligrosas sobre Ruta 50. El vehículo terminó impactando contra cartelería fija en carril Míguez. El conductor quedó a disposición de la Justicia contravencional.

Conducía con 2,71 de alcohol en sangre, chocó y terminó detenido en San Martín.

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Un hombre de 47 años fue detenido este domingo por la noche en San Martín luego de protagonizar un choque mientras conducía con una elevada graduación alcohólica.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20, en la intersección de Ruta 50 y carril Míguez, y fue advertido a partir de llamados al CEO que alertaban sobre un automóvil que circulaba de manera peligrosa.

Detenido por Alcoholemia en San Martín Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron un Ford Focus negro que había colisionado contra cartelería fija. Según informaron fuentes policiales, varias personas señalaron además que los ocupantes del vehículo habrían protagonizado un incidente metros antes y que intentaron continuar la marcha hasta terminar chocando.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el conductor presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica. El examen de alcoholemia realizado posteriormente arrojó un resultado de 2,71 gramos de alcohol por litro de sangre.