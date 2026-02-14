14 de febrero de 2026 - 18:04

Cayó una denuncia sobre trampa en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno despertaron con una nueva polémica tras la victoria de Canadá contra Suecia en curling, y aumentaron las medidas protocolares.

Canadá estuvo en el centro de las críticas tras el partido con Suecia.

Por Redacción Deportes

El eje del conflicto se centró en la figura del canadiense Marc Kennedy. Según las quejas del equipo sueco, el jugador habría incurrido en una infracción técnica al soltar la piedra: las repeticiones televisivas sugerían que, tras liberar el mango, Kennedy volvió a tocar el granito con un dedo antes de trasponer la línea de hog. Esta acción, estrictamente prohibida por el reglamento, encendió las alarmas de una delegación europea que no dudó en exigir una vigilancia extrema.

El momento de tensión que se vivió en los Juegos Olímpicos

En el momento más álgido del conflicto, las cámaras captaron un crudo intercambio verbal que rompió con la etiqueta del deporte. Ante la insistencia sueca, Kennedy estalló con sus pares de Suecia “Vete a la mierda. No lo he hecho ni una vez”, lanzó visiblemente molesto, mientras su rival le aseguraba que le mostraría el video de la infracción al finalizar el juego. El canadiense, con 25 años de trayectoria, justificó luego su reacción afirmando que no tolera acusaciones de trampa, aunque estas palabras le valieron una advertencia formal de la Federación Internacional, que evaluaría suspenderlo ante una reincidencia.

Ante la escalada de tensión, la World Curling emitió un comunicado aclarando que los oficiales se apostaron sobre la línea verde para supervisar tres ends de forma minuciosa. Sin embargo, el organismo rector sentenció que no se detectaron violaciones en el lanzamiento ni retoques ilegales de la piedra durante ese período de observación. Pese al peritaje presencial, el clima de desconfianza se mantuvo latente hasta el último tiro del encuentro, dejando una mancha en la transparencia de la competencia.

El comunicado de la World Curling sobre el incidente

La controversia puso de manifiesto una de las limitaciones del sistema actual, la ausencia de tecnología de video para revertir fallos en tiempo real. En el curling, la palabra del juez en el campo es ley y, según la normativa vigente, las decisiones tomadas durante el transcurso del juego poseen un carácter definitivo e inapelable, lo que dejó a los suecos sin margen de maniobra legal para protestar formalmente el resultado tras el cierre del marcador.

Para evitar que el escándalo empañe el resto de la cita olímpica, la federación anunció un cambio en el protocolo de seguridad deportiva. A partir de la jornada vespertina de este sábado, se asignarán dos oficiales exclusivos para monitorear cada lanzamiento en los partidos donde participen canadienses o suecos. Esta medida busca blindar la integridad de un torneo que ha quedado sumergido en una inesperada "guerra fría" sobre el granito.

