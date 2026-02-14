Cayó una denuncia sobre trampa en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno despertaron con una nueva polémica tras la victoria de Canadá contra Suecia en curling, y aumentaron las medidas protocolares.

El hielo de los Juegos Olímpicos 2026 arde tras el polémico triunfo de Canadá 8-6 sobre Suecia en curling. Lo que debía ser un duelo estratégico derivó en hostilidad y sospechas de trampa, obligando a los árbitros a intervenir directamente ante denuncias por movimientos antirreglamentarios en una pista dominada por la tensión.

El eje del conflicto se centró en la figura del canadiense Marc Kennedy. Según las quejas del equipo sueco, el jugador habría incurrido en una infracción técnica al soltar la piedra: las repeticiones televisivas sugerían que, tras liberar el mango, Kennedy volvió a tocar el granito con un dedo antes de trasponer la línea de hog. Esta acción, estrictamente prohibida por el reglamento, encendió las alarmas de una delegación europea que no dudó en exigir una vigilancia extrema.

S45d35ce9-dad4-4e83-97a9-1e445cbe6d00 El momento de tensión que se vivió en los Juegos Olímpicos En el momento más álgido del conflicto, las cámaras captaron un crudo intercambio verbal que rompió con la etiqueta del deporte. Ante la insistencia sueca, Kennedy estalló con sus pares de Suecia “Vete a la mierda. No lo he hecho ni una vez”, lanzó visiblemente molesto, mientras su rival le aseguraba que le mostraría el video de la infracción al finalizar el juego. El canadiense, con 25 años de trayectoria, justificó luego su reacción afirmando que no tolera acusaciones de trampa, aunque estas palabras le valieron una advertencia formal de la Federación Internacional, que evaluaría suspenderlo ante una reincidencia.

Ante la escalada de tensión, la World Curling emitió un comunicado aclarando que los oficiales se apostaron sobre la línea verde para supervisar tres ends de forma minuciosa. Sin embargo, el organismo rector sentenció que no se detectaron violaciones en el lanzamiento ni retoques ilegales de la piedra durante ese período de observación. Pese al peritaje presencial, el clima de desconfianza se mantuvo latente hasta el último tiro del encuentro, dejando una mancha en la transparencia de la competencia.

17711024451382448505530041188987 El comunicado de la World Curling sobre el incidente La controversia puso de manifiesto una de las limitaciones del sistema actual, la ausencia de tecnología de video para revertir fallos en tiempo real. En el curling, la palabra del juez en el campo es ley y, según la normativa vigente, las decisiones tomadas durante el transcurso del juego poseen un carácter definitivo e inapelable, lo que dejó a los suecos sin margen de maniobra legal para protestar formalmente el resultado tras el cierre del marcador.