Motos: Honda y BMW ya venden en Argentina dos esperados modelos

La nueva Honda NC750X 2025 ya está a la venta en el país, importada desde Japón, con un precio de referencia de US$ 14.600 y garantía de tres años sin límite de kilometraje.

Además, bajo el asiento ofrece un práctico baúl de 23 litros, sin comprometer la estética ni la comodidad, pensada para trayectos urbanos y escapadas ruteras.

Según el comunicado oficial de Honda Argentina, esta NC fue diseñada para usuarios experimentados que buscan funcionalidad, eficiencia y confort sin el salto hacia motos de mayor cilindrada o enfoque offroad.

Honda NC750X Honda NC750X 2025.

La apuesta de BMW

Por su parte, la BMW S 1000 XR 2025 llega desde Alemania y se presenta como la versión más deportiva dentro de la gama Adventure Sport de BMW Motorrad, desarrollada en colaboración con la división M. Se comercializa en tres versiones: Blackstorm Metallic (US$ 41.500), Gravity Blue Metallic (US$ 42.500) y Motorsport (US$ 45.900), todas con garantía de tres años sin límite de kilometraje.

El corazón es el motor tetracilíndrico de 999cc, derivado del de la S 1000 RR, pero reconfigurado para ofrecer 170CV a 11.000rpm (cinco más que el modelo anterior), y un torque de 114Nm a 9.250rpm. Acelera de 0 a 100km/h en apenas 3,2 segundos.

El equipamiento es muy completo: faro adaptativo Headlight Pro con DRL y luz antiniebla LED, pantalla TFT a color de 6,5″ con conectividad Bluetooth, suspensión activa Dynamic ESA Pro, asistente de cambios Pro, puños calefactables, keyless ride, control de presión de neumáticos, control crucero, control de tracción DTC, ABS Pro con inclinación, asistente de frenada de emergencia y control de luz de freno.

BMW S1000XR BMW S1000XR.

La versión Motorsport se distingue por su paquete deportivo BMW M: llantas forjadas, silenciador y parabrisas deportivos, asiento M y batería ligera.

Estéticamente, incluye nuevos paneles laterales y tomas de aire inspiradas en el mundo motor, además de cambiar el guardabarros trasero a color carrocería.

Gabriel Costa, responsable de BMW Motorrad Argentina, declaró que con esta versión “se amplía la oferta de modelos de cuatro cilindros con una opción para público deportivo con aspiraciones de realizar viajes o recorridos extensos”.

Embed - CLOSE LOOK — The new BMW S 1000 XR

Impacto y comparativa general

Las presentaciones de Honda y BMW consolidan un panorama en constante crecimiento en el segmento de motos touring en Argentina. La NC750X refuerza su vocación urbana-rutera con una propuesta equilibrada, económica y segura, ideal para quienes buscan comodidad, eficiencia y funcionalidad en un único paquete.

En contraste, la S 1000 XR aporta el ADN deportivo de BMW M en una moto diseñada para viajes sin compromisos de performance y tecnología. Su potencia, electrónica avanzada y configuraciones premium la posicionan como una rival de peso en el segmento sporttouring de alta gama.

Esta dualidad refleja los dos perfiles que mandan en el mercado argentino: los usuarios que priorizan practicidad y relación precio-equipo, frente a aquellos que se orientan hacia experiencias de conducción intensas, tecnológicas y con alto nivel de prestaciones. Honda apunta a consolidar su volumen de ventas y satisfacción del cliente, mientras que BMW eleva el nivel técnico y aspiracional del segmento.

Argentina exige

Los lanzamientos de la NC750X y la S1000XR llegan en momentos claves: Argentina exige motos polifacéticas, seguras y bien equipadas. Honda ofrece la alternativa madura, funcional y accesible, mientras que BMW propone una experiencia premium con espíritu deportivo y amplio potencial para rutas largas. En un mercado que acelera, estas novedades invitan a debatir sobre qué tipo de conducción –serena o adrenalínica– seguirá dominando las dos ruedas en nuestro país.