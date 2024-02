Julio Cobos sobre el oficialismo nacional: “Me parece que se rompieron todos los puentes”

Al presidente Javier Milei le dura la furia por no contar con la Ley Ómnibus, dado que volvió a comisiones y eso implica empezar de cero. En el reparto de ira, en las redes sociales mandó al paredón de fusilamiento mediático a los que “votaron en contra del pueblo”. Uno de los nombres en la lista es el del mendocino Julio Cobos.

“La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar”, resaltó Milei en su cuenta de la red social X.

Antes de enterarse de que integra esa lista negra, explicó a Los Andes por qué se opuso y las razones por las que el proyecto se estrelló en el recinto. “Los gobernadores pueden colaborar, indicar, sugerir pero la responsabilidad es de los legisladores”, dijo recogiendo el guante.

“Trabajamos advirtiendo, en el dictamen de disidencia, cómo era el tema de las facultades delegadas. Una vez acompañamos en las bases del gobierno de (Mauricio) Macri durante un año. Acá dijimos que emergencias, facultades delegadas, plazos y bases van en un solo artículo porque si una no sale, no tienen sentidos las otras”, contó el ex gobernador.

El punto de conflicto radicó en las facultades delegadas pero con límites en fideicomisos, seguridad y sector energéticos. “Las bases de la delegación no se las dimos todas”, agregó Cobos. Incluso subrayó que hubo una propuesta para votar por incisos, algo no habitual porque se vota por artículos en particular, para que no se terminara de caer todo.

“Nunca he visto a un oficialismo hacer las cosas tan mal para hacer una ley, y a una oposición esforzarse tanto para sacar una ley. No se dejaron ayudar”, dijo aun sorprendido Julio Cobos por lo que se había vivido en el Congreso de la Nación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Foto: Federico Lopez Claro

Considera que no es pueden endilgar las culpas a quienes cooperamos para encausar esta ley. “Hemos hecho un esfuerzo de abstraernos, de pensar en el país, en la institucionalidad”, resaltó el ex gobernador.

¿Se rompieron los puentes? “Me parece que ya están rotos todos los puentes. Es difícil recomponer una relación en la que le hemos sido sinceros. No fuimos a escondidas. Se lo dijimos cada vez que pudimos”, indicó.

También cuestionaron cómo pretendía el Gobierno nacional avanzar sobre las privatizaciones. Pero además, remarcó que “en estas condiciones macroeconómicas, ¿podés encarar un procesos de privatización? ¿Cómo pedís que ingresen a privatizar si están dadas las mismas condiciones por las que se fueron?”, se preguntó el ex Vicepresidente de la Nación.

“Me parece que ellos están interesados sólo en las privatizaciones y en las facultades delegadas. Podríamos haber acompañado varios cambios como en el Código Penal, educación, etc. Podrían haberse logrado cambios interesantes”, se lamentó.

Para Cobos, el Poder Ejecutivo debe respetar que hay división de poderes y “estabilizar la macroeconomía. Eso depende del Ministerio de Economía y tiene muchas atribuciones. Tiene un DNU que está vigente y tiene declarada la emergencia”.