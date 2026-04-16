Argentina está en semifinales en el Panamericano Junior

La selección Argentina tuvo puntaje perfecto al término de la ronda clasificatoria. Este viernes jugará por un lugar en la final ante Chile.

Argentina logró su paso a semifinales, Bárbara Raposo llegó a 4 goles con Las Leoncitas y de paso ayudó a clasificarlas a semis en el Panam Su 21

Con una contundente victoria ante Chile, el seleccionado de Hockey Césped Sub 21 de Argentina aseguró su lugar entre los cuatro mejores del continente tras vencer por 3 a 0, en el último juego de la zona clasificatoria. El equipo nacional disputara las semifinales programadas para el viernes 17 de abril con el mismo rival.

¿Qué pasó con el Team de Argentina? Argentina se encuentran disputando la Copa Panamericana Junior, certamen que otorga tres plazas para el próximo Mundial Sub 21. Con un desempeño sólido, el seleccionado Junior logró su cuarta victoria consecutiva en el certamen que se disputa en Santiago de Chile, sellando de manera anticipada su clasificación a las semifinales.

Chile y Argentina

Desde el inicio del torneo, el conjunto nacional ha demostrado su jerarquía en cada presentación. El debut fue con una goleada aplastante ante México por 11 a 0. Luego, las dirigidas por Juan Martin López superaron a Canadá por 8 a 1 y sumaron una nueva victoria frente a Uruguay, venciendo por 2 a 1. Finalmente, la victoria por 5 a 0 ante el combinado estadounidense terminó de asegurar el primer objetivo de estar en la instancia de eliminación directa.