Los Andes: una referencia de la comunicación con fuerte vínculo social

Tres de los pilares que conforman la recepción de un diario (un canillita, un anunciante y una lectora), explican por qué para ellos Los Andes es un pilar de Mendoza.

Canillita, Orlando Palermini Desde 1994 tiene su kiosco en la calle Libertad al 1600 de Guaymallén. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Siempre ha sido y es un referente”

Orlando Palermini (canillita)

El diario no sería diario si no hubiese un repartidor, también conocido como canillita, parte fundamental para el acceso a la información de la gente. Quizás no como antes, pero el canillita está siempre ahí, con la fuerza con la que esa noble profesión siempre salió adelante. Nunca lo den por muerto. Para diario Los Andes también es la clave de que las noticias lleguen a todos, desde hace 139 años.

Tengo 53 años y hace 45 que me dedico a este gran trabajo que me enorgullece. En Villanueva, Guaymallén es de donde viene el corazón de este noble canillita que sale todos los días a realizar el trabajo para que todos los vecinos puedan tener su diario. Nosotros somos el termómetro entre la gente y el diario, siempre digo.

Arranqué a los 8 años de la mano de mi padre y desde aquel momento hasta hoy, junto a mi hermano, somos repartidores. Soy lector del diario y los leo todos los días.

El diario siempre fue y es un referente y no me imagino que este diario alguna vez desaparezca, porque es de toda la vida.

Hubo tantos diarios a lo largo de la historia de la provincia, pero Los Andes siempre estuvo. Me siento parte del diario, siempre quiero lo mejor, siempre se puede mejorar y siempre soy crítico cuando hay que serlo, de forma constructiva.

Junto al diario tuvimos una gran trayectoria y lo defiendo a muerte.

El ser canillita es una vocación y me gusta. A veces uno tiene temor porque no quiere que esto se termine y queremos seguir siendo parte, como siempre.

El reparto de diario me ha dado todo, he vivido de esto toda mi vida.

“Va más allá de comunicar una noticia”

En el sector sur de la terminal de omnubus de Mendoza, se inauguró el local de comidas rápidas Mc Donald´s y auto Mac. Luis Zambononi, titular de Arcos Mendocinos (McDonald´s) Foto: José Gutierrez / Los Andes

Luis Zambonini (Anunciante McDonald’s)

Diario Los Andes ha sido un sostén en la provincia, no sólo por la entrega de noticias diarias hacia la comunidad, sino también en la construcción de las relaciones con tantas organizaciones y empresas que ha sabido mantener a lo largo del tiempo. Entre tantos, McDonald’s ha sido una de las fieles empresas que ha confiado en la institución y en estos 139 años de vida hay que valorarlo.

Con McDonald’s somos anunciantes del diario desde hace más de 20 años, participamos tanto en la edición de papel como en la parte digital y hemos producido una estrecha relación hace mucho tiempo. Nos hemos apoyado mutuamente más allá de la parte comercial. De una manera tradicional fuimos mutando y adaptándonos a los formatos, sobre todo en el ámbito digital en el último tiempo. Lo que valoramos muchísimo desde la empresa es trascender en acciones sociales y poder sumar como aliados para poder avanzar como una actividad de bien público, lo cual para eso el diario me parece genial.

Sin dudas Los Andes es un pilar y un referente en la provincia. Yo creo que va más allá de comunicar una noticia. La verdad que siempre tiene su atractivo, es muy activo y esa parte es muy valiosa. Siempre encontramos un aliado en el diario y hemos tenido mucha relación, no solo en lo comercial sino en otros ámbitos. La verdad que el diario ha estado en varias acciones que hemos llevado adelante juntos y siempre generando relaciones con distintos actores. Ya sea en temas energéticos, apoyando emprendimientos y todo lo que refiere a salud.

Hay que mantener las relaciones a largo plazo. No sólo en entradas y salidas desde los transaccional, sino que se va construyendo a medida que van surgiendo los intereses. Cuando uno siente que lo van acompañando hay que apostar a que eso continúe. Estoy contento de poder seguir la relación y apostamos a seguir muchos años más.

También ocupo el rol de lector, ya que consumo cada vez que puedo diario Los Andes. Leo el formato papel los fines de semana y feriados y el formato digital la mayoría del tiempo. Las dos

versiones son muy distintas. Entre semana le presto atención a los titulares y los fines de semana me detengo más a leer. Tengo preferencia por las columnas que realizan, que son muy interesantes.

El diario está a la altura de los tiempos. Estos ámbitos que van creando hacen que se pongan en un nivel relevante de la información. Los Andes no sólo se destaca por la producción de noticias y la entrega de la información, sino también por mantener las relaciones de gran forma y esperamos que eso continúe.

Micaela Fermani

“En papel y en la web, el diario es parte de mi vida”

Micaela Fermani (sucriptora web y papel)

Diario Los Andes conmemora 139 años de vida, formando parte de cada uno de nosotros, siendo parte de nuestra rutina diaria y acompañándonos en cada momento importante de la historia.

Soy una joven fiel lectora del diario y apenas tengo 25 años. Sin embargo, en poco tiempo viví algunas experiencias con él que me hacen sentir parte. Mi novio es periodista, yo soy comunicadora social y eso lo hace aún más particular, ya que tengo relación con el ámbito.

No sólo fue una simple suscripción la que realicé, sino que lo hice para tenerlo en formato papel, ya que me hace acordar a mi época de niñez y adolescencia. Eso de tenerlo en forma física, leerlo todos los domingos y mantenerme informada como comunicadora, es maravilloso.

Siempre consumí diario Los Andes y tuve mis grandes preferencias por él. Es destacable el profesionalismo de sus periodistas y el trato de la información en cada noticia. El formato informativo es muy serio y en ese sentido es de los mejores. Sin dudas, el diario es un pilar de la información aquí en Mendoza y a nivel nacional también. Como comunicadora, el ojo es más crítico y hay que resaltar esa recolección de la información que realizan.

Hace más de 10 años que el diario es parte de mi vida y, más allá de mi juventud, fue gran parte de mi adolescencia. Obviamente al principio no entendía mucho, pero a medida que el tiempo pasó y fui creciendo, entendí más y observé otras perspectivas.

También entendí y descubrí que el diario fue avanzando mucho en la seriedad periodística. Tuvo que cambiar mucho con la llegada de la tecnología y la evolución de las cosas. Antes, solo existía el formato papel y las noticias eran limitadas, pero con la digitalización eso cambió. Se observó esa evolución y ahora se ve esa espontaneidad y actualidad que tienen minuto a minuto. En ese sentido nunca se quedó atrás y creció mucho.

Siempre la atracción fue la variedad de información que se manejó, con su variedad de secciones que siempre llamaron la atención. Cuando era chiquita consumía mucho el Tintero y eso siempre fue exclusivo de Los Andes. Hoy en día ya no lo hago, pero le heredé mi gusto por Tintero a mi sobrino, que lo utiliza y se divierte. Por ello, es todo muy interesante lo que entregan en cada sección.