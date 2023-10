Diario Los Andes y su aporte a la comunidad

Al comenzar el año 1972, el laboratorio de especialidades medicinales donde quien suscribe trabajaba en Buenos Aires, (mi lugar de nacimiento), me designó a cargo de las sucursales existentes en la mayor parte de Argentina.

Uno de las obligaciones del cargo, era viajar periódicamente como auditor por las principales provincias y fue así que llegué por primera vez a Mendoza.

Me resultó impactante su paisaje, la belleza de la arboleda en la Ciudad y lo pintoresco del área rural con sus viñedos y montes frutales.

Además, Mendoza se destacaba de las demás ciudades del País, por su orden, limpieza, tranquilidad y por amabilidad de su gente.

De inmediato, pensé que era la Ciudad más adecuada para vivir, sobre todo alejada del caos cotidiano de la Capital Federal.

Hacía tiempo que deseaba dedicarme a una actividad independiente y conocer Mendoza, me dio el impulso para tomar esa decisión.

Al obtener la matrícula de Corredor Publico y Martillero, otorgado previo examen por la Suprema Corte de la Provincia, a fines de 1977, se realizó la ansiada apertura de la inmobiliaria.

Obviamente también aparecieron problemas. Lo más importante y obligatorio es que para ejercer la profesión inmobiliaria, resulta indispensable conocer bien las características de la zona donde se realiza la actividad ya sea en ciudades, pueblos y establecimientos rurales.

Comencé a averiguar cómo y dónde podría obtener tanta información y las respuestas fueron mayoritariamente coincidentes: se trata del Diario Los Andes.

Fue así que entré por primera vez al Diario, donde no sólo me indicaron los archivos con los acontecimientos principales de la Provincia, sino que me ayudaron a diagramar las zonas principales y suministraron material con datos demográficos, económicos, sociales, agrarios, etc.

Este aporte inicial fue invalorable ya que posibilitó los argumentos necesarios para la comercialización de bienes raíces y el entorno rural y/o urbano de cada propiedad

Sus avisos clasificados fueron el factor más relevante para concretar ventas, alquileres, transacciones, etc.

Por algo Los Andes, fundado el 20/10/1883, se convirtió desde sus comienzos en protagonista de la historia mendocina y siguió reflejando los cambios sociales y tecnológicos de Mendoza y el mundo.

Siempre a la vanguardia de los vertiginosos cambios de los tiempos, al incorporar internet se accedió a las noticias nacionales e internacionales en países americanos y europeos.

También fue el primer Diario en implementar el servicio de audiotexto, lo que complementó la edición diaria en papel. Posteriormente adoptó un nuevo diseño y una moderna planta impresora.

Sería imposible dejar de mencionar en esta rememoración de Los Andes, la figura excepcional de Elvira Calle de Antequeda, Presidenta del Directorio del Diario durante muchos años y nieta de su fundador.

Los que tuvimos el privilegio de conocerla y tratarla no olvidaremos nunca su personalidad exquisita, por lo cual fue una figura de gran proyección en la vida política, cultural y social de la Provincia.

Poseía una gran formación cultural y profesional. Se graduó como licenciada en Ciencias Políticas y sociales, escribana, presidenta de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza, docente de la UNCuyo, decana en la Facultad de Ciencias Empresariales Marcelino Champagnat y fue la primera mujer declarada “Ciudadana Ilustre” por la Municipalidad de Mendoza.

Tuve el privilegio de escuchar sus opiniones y consejos especialmente sobre temas sociales y políticos, en los que se reflejaba su espíritu sensible y su carácter no exento de firmeza.

Su impronta admirable perdura hasta hoy en sus actuales directivos, periodistas y personal por lo cual el Diario mantuvo su condición de auténtico adalid en defensa de la libertad y democracia.

No se concibe Mendoza sin Los Andes y sin su servicio a la comunidad y a todos sus integrantes, por lo cual consideré adecuado relatar sus aportes a mi profesión inmobiliaria y por haber logrado perdurar durante 47 años en actividad.

¡Feliz aniversario, diario Los Andes y gracias por todo!