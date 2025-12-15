Emergencia fitosanitaria: finalizó el plan contra la mosca de los frutos en Tupungato

El Senasa dio por concluido el plan fitosanitario aplicado en La Arboleda, Tupungato, tras confirmar la ausencia de la mosca de los frutos.

El Senasa dio por finalizado el plan de acción fitosanitaria aplicado en La Arboleda, departamento de Tupungato, luego de confirmar la ausencia de la mosca de los frutos. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 941/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El operativo permitió resguardar la sanidad agropecuaria de una zona clave para la producción mendocina y sostener la condición de área libre de la plaga, gracias al trabajo articulado entre el Senasa y el ISCAMEN.

Cómo se cerró el plan fitosanitario tras la detección de la plaga La finalización del plan responde a la verificación técnica realizada por el Senasa, luego de cumplir con lo exigido por la normativa vigente y comprobar la ausencia de la plaga durante un período medido en grados/día, indicador que representa el calor acumulado y el desarrollo del ciclo de vida del insecto. Desde el organismo nacional se informó oficialmente que, “tras acciones implementadas por el Iscamen, se puede finalizar la emergencia”.

Senasa Senasa Desde el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) destacaron el alcance de estas intervenciones y aclararon que no afectan el estatus sanitario de la región. En ese sentido, expresaron textualmente: “Estas acciones, como las que se desarrollaron en Tupungato, son implementadas en todas las áreas libres de Mosca de los frutos del mundo a partir de la detección de la plaga y su implementación no significa la pérdida de la condición fitosanitaria de la región, sino por el contrario, implica una serie de medidas para proteger las áreas reconocidas internacionalmente”.

El plan se había activado en marzo, tras la detección de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.) en el área periurbana de La Arboleda. A partir de ese momento, se estableció un área reglamentada con un radio de 7,2 kilómetros para evitar la dispersión de la plaga y brindar garantías sanitarias a los mercados de destino de la producción regional.