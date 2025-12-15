15 de diciembre de 2025 - 09:26

Emergencia fitosanitaria: finalizó el plan contra la mosca de los frutos en Tupungato

El Senasa dio por concluido el plan fitosanitario aplicado en La Arboleda, Tupungato, tras confirmar la ausencia de la mosca de los frutos.

Mosca del Mediterráneo: inscriben a productores para poder comerciar frutas y hortalizas
Mosca del Mediterráneo: inscriben a productores para poder comerciar frutas y hortalizas

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Senasa dio por finalizado el plan de acción fitosanitaria aplicado en La Arboleda, departamento de Tupungato, luego de confirmar la ausencia de la mosca de los frutos. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 941/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Leé además

Evelin en el aula junto a mujeres en Kenia.

Tras el reconocimiento de la Legislatura Provincial por su labor humanitaria, la tupungatina cuenta su historia

Por Gisel Guajardo
Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

Por Redacción Sociedad

El operativo permitió resguardar la sanidad agropecuaria de una zona clave para la producción mendocina y sostener la condición de área libre de la plaga, gracias al trabajo articulado entre el Senasa y el ISCAMEN.

Cómo se cerró el plan fitosanitario tras la detección de la plaga

La finalización del plan responde a la verificación técnica realizada por el Senasa, luego de cumplir con lo exigido por la normativa vigente y comprobar la ausencia de la plaga durante un período medido en grados/día, indicador que representa el calor acumulado y el desarrollo del ciclo de vida del insecto. Desde el organismo nacional se informó oficialmente que, “tras acciones implementadas por el Iscamen, se puede finalizar la emergencia”.

Senasa
Senasa

Senasa

Desde el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) destacaron el alcance de estas intervenciones y aclararon que no afectan el estatus sanitario de la región. En ese sentido, expresaron textualmente: “Estas acciones, como las que se desarrollaron en Tupungato, son implementadas en todas las áreas libres de Mosca de los frutos del mundo a partir de la detección de la plaga y su implementación no significa la pérdida de la condición fitosanitaria de la región, sino por el contrario, implica una serie de medidas para proteger las áreas reconocidas internacionalmente”.

El plan se había activado en marzo, tras la detección de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied.) en el área periurbana de La Arboleda. A partir de ese momento, se estableció un área reglamentada con un radio de 7,2 kilómetros para evitar la dispersión de la plaga y brindar garantías sanitarias a los mercados de destino de la producción regional.

Beneficios productivos y resguardo sanitario para Mendoza

Durante ocho meses se aplicaron medidas integrales en el área reglamentada, siempre bajo un esquema de trabajo conjunto entre Senasa e ISCAMEN. Las acciones incluyeron la recolección y enterrado de frutos caídos, la descarga de frutos hospedantes, controles estrictos sobre el ingreso y egreso de cargas comerciales, tratamientos químicos, refuerzo en la liberación de insectos estériles y tareas de sensibilización y comunicación dirigidas a los vecinos.

Las industrias receptoras de frutas y hortalizas en áreas libres de la mosca deberán inscribirse hasta 35 días antes de iniciar la campaña.
Las industrias receptoras de frutas y hortalizas en áreas libres de la mosca deberán inscribirse hasta 35 días antes de iniciar la campaña.
Las industrias receptoras de frutas y hortalizas en áreas libres de la mosca deberán inscribirse hasta 35 días antes de iniciar la campaña.

La conclusión del plan permite sostener en Mendoza la condición de Área Libre de Mosca de los frutos en los oasis Centro y Sur, un factor clave para la economía regional. Este estatus sanitario posibilita la eliminación de tratamientos cuarentenarios, reduce costos productivos y abre oportunidades comerciales en mercados diferenciados que mantienen restricciones frente a la presencia de la plaga.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nutritivo. Este fruto ofrece grandes beneficios para la salud, sobre todo para el sistema intestinal.

La ciruela quiere dar el salto desde Mendoza y llegar directo a China

Por Patricia Losada
vino: el gobierno pone en marcha un plan para exportar los excedentes vinicos

Vino: el gobierno pone en marcha un plan para exportar los excedentes vínicos

Por Diana Chiani
vitivinicolas aguardan que se resuelva el amparo por el ciu

Vitivinícolas aguardan que se resuelva el amparo por el CIU

Por Diana Chiani
decomiso fitosanitario en mendoza: alertan por nuevas intervenciones para proteger la produccion local

Decomiso fitosanitario en Mendoza: alertan por nuevas intervenciones para proteger la producción local

Por Redacción Economía