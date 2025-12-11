Decomiso fitosanitario en Mendoza: alertan por nuevas intervenciones para proteger la producción local

Mendoza refuerza los controles tras nuevos decomisos fitosanitarios en rutas y transporte de pasajeros para evitar el ingreso de fruta con larvas de mosca.

Un reciente decomiso fitosanitario en Mendoza volvió a mostrar el impacto que tiene el ingreso de frutas y hortalizas sin declarar en la protección de la producción local. Inspectores del ISCAMEN detectaron distintas cargas vegetales que representaban un riesgo sanitario concreto para la provincia.

Las intervenciones incluyeron el hallazgo de fruta oculta en un colectivo turístico y el rechazo de un camión con más de 16.000 kilos de mercadería infestada con larvas de mosca de la fruta, lo que activó los protocolos de control en la Barrera Sanitaria El Puerto.

Cómo se detectaron las larvas y por qué se rechazaron los 16.000 kilos de fruta El primer procedimiento se produjo durante la madrugada en la Barrera Sanitaria El Puerto, donde los inspectores analizaron diferentes muestras de una carga vegetal que totalizaba 16.000 kilos. En ese control confirmaron la presencia de larvas de mosca de la fruta, un hallazgo que motivó la prohibición inmediata de ingreso a Mendoza. Los técnicos remarcaron que “la presencia de larvas obliga al rechazo inmediato”, ya que se trata de una plaga de alto impacto para la producción provincial.

Decomiso ISCAMEN (2) Otro operativo tuvo lugar en el límite con San Juan, cuando una carga comercial de pimientos fue detenida en un control de rutina. Tras la inspección, los agentes constataron la existencia de larvas “tanto en el interior de la fruta como en el piso del transporte”, lo que derivó en el rechazo total del cargamento. Según informaron, el estado sanitario del envío suponía un riesgo directo para la zona libre de mosca de la fruta.

Las fiscalizaciones alcanzaron además a unidades de larga distancia. En un ómnibus proveniente de Jujuy, los inspectores detectaron en la bodega una carga oculta y no declarada compuesta por mango, locoto, naranja y lima, lo que derivó en el decomiso. Un segundo procedimiento involucró una carga ilegal proveniente de Santiago del Estero, donde predominaban mango y papaya. En este caso, los inspectores trabajaron junto a la Policía Rural, que colaboró para facilitar las tareas de control. En ambas intervenciones se labraron las actas de infracción correspondientes.

Decomiso en un colectivo turístico: el operativo que encendió nuevas alertas El procedimiento más reciente tuvo como protagonista a un colectivo de “servicios turísticos”, donde los inspectores hallaron frutas transportadas sin declarar. La mercadería estaba oculta en el sector de carga y fue decomisada de inmediato por representar un riesgo fitosanitario para Mendoza. Las imágenes tomadas durante el operativo muestran el modo en que estos vehículos también son utilizados para trasladar productos vegetales que no están autorizados. Decomiso ISCAMEN (3) Este decomiso se suma al rechazo del camión con 16.000 kilos de fruta infestada, un hecho que reafirma la necesidad de controles sostenidos. Desde su creación, el Sistema Integral de Protección incorporó infraestructura y personal especializado para supervisar el ingreso de material vegetal, ganado, agroquímicos y recursos naturales, con el objetivo de evitar la introducción de plagas que puedan afectar la producción local. Las autoridades remarcan que cada intervención resulta clave para preservar el estatus sanitario de la provincia. El conjunto de decomisos registrados en diciembre evidencia que el riesgo sigue presente y que la fiscalización constante es la herramienta principal para resguardar el patrimonio agroecológico de Mendoza.