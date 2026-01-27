27 de enero de 2026 - 15:25

Videos infinitos: un físico italiano cautivó Instagram con un truco visual y multiplica visualizaciones

Daniele Belardinelli publica videos que parecen no tener final. Se trata de loops perfectos que aprovechan la reproducción automática de las redes sociales.

Un físico italiano sorprende en las redes haciendo bucles infinitos en sus publicaciones.

En el competitivo mundo de las redes sociales, editar videos de calidad se ha convertido en una herramienta clave para captar la atención y sumar nuevos seguidores. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla: requiere conocimientos técnicos, creatividad y la capacidad de innovar de forma constante.

Ese desafío es uno que Daniele Belardinelli logra superar con cada publicación. El creador de contenido italiano reúne casi 40.000 seguidores en Instagram, donde varios de sus videos alcanzaron millones de visualizaciones. Su fórmula se basa en un recurso aparentemente simple: crear loops perfectos.

Este tipo de edición consiste en lograr que el inicio y el final del video coincidan de manera exacta, generando la sensación de que la secuencia nunca termina. Al aprovechar la reproducción automática de las plataformas, el contenido vuelve a comenzar sin que el espectador perciba el corte, produciendo un efecto visual continuo.

Un ejemplo reciente de esta técnica es uno de sus videos más virales. En él, Belardinelli —que además es físico— se levanta de su escritorio tras verse a sí mismo grabándose con el teléfono. Luego comienza a seguirse, hasta que la escena se invierte y es él quien graba a su otra versión, dando inicio a un bucle sin fin.

El clip acumula casi 10 millones de visualizaciones en Instagram y generó una gran cantidad de comentarios elogiosos por parte de los usuarios, sorprendidos por el efecto visual y la creatividad del montaje.

Aunque no se trata de un caso aislado, este video volvió a confirmar el impacto de su estilo. Escaleras que parecen no terminar, recorridos infinitos por tiendas o escenas donde se graba a sí mismo forman parte de un repertorio en el que cada publicación suma un nuevo detalle distintivo.

