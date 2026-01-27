"Van a encontrar ratas": una moza denunció explotación laboral e irregularidades bromatológicas en Mar de Ajó

Una noche de tensión y gritos se vivió en un restaurante de Mar de Ajó , cuando una moza se levantó en medio de un salón lleno de comensales y realizó una denuncia pública por presuntas irregularidades bromatológicas y explotación laboral . El episodio fue grabado y el video se volvió viral en redes sociales.

Polémica: un bar generó debate al no permitir a "cuarentones" para mantener un ambiente juvenil

Fan de Milei aseguró que le va tan bien que tiene tres trabajos: "Quieren que le llegue todo arriba"

El hecho ocurrió en Terramar , en un local conocido como “El Selfie Bar de la Costa” , ubicado en la calle Irigoyen al 200 . En las imágenes se observa a la trabajadora parada entre las mesas mientras expone sus acusaciones ante los clientes.

Durante su descargo, la empleada expresó: “ Este lugar es un lugar de explotación . La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas ”.

Luego, detalló presuntas irregularidades vinculadas a la manipulación de alimentos: “A las cervezas vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía; las pastas no son del día” .

#MarDeAjó Una noche de furia y tensión se vivió en un conocido bar del Partido de la Costa, cuando una empleada decidió romper el silencio en medio del salón lleno de comensales. A los gritos, la moza denunció graves irregularidades bromatológicas y explotación laboral, instando… pic.twitter.com/zIJbXhN9mJ

En cuanto a las condiciones laborales, también denunció precarización salarial: “A las mozas se les paga 25.000 pesos por 12 horas. A la cajera le pagan 30.000 pesos, aunque maneja todo el efectivo” .

Antes de finalizar su intervención, la mujer les dijo a los presentes: “Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto”.

El comunicado del restaurante tras el hecho viral

Luego de que el video comenzara a circular en redes sociales, el restaurante publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para rechazar las acusaciones. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos”, señalaron desde el local.

El comunicado del restaurante El comunicado del restaurante. Instagram / @terra_restoclub

En el mismo mensaje, agregaron: “Hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy”.

Además, negaron los dichos de la exempleada y advirtieron que el tema ya está en manos de abogados: “No solo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales”. Por último, expresaron: “Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro”.