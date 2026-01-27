27 de enero de 2026 - 22:47

"Van a encontrar ratas": una moza denunció explotación laboral e irregularidades bromatológicas en Mar de Ajó

El hecho ocurrió en Terramar y fue registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Tras la difusión, el restaurante publicó un comunicado y negó las acusaciones.

“Levántense y váyanse sin pagar”: la denuncia de una moza que generó tensión en un restaurante.

Una noche de tensión y gritos se vivió en un restaurante de Mar de Ajó, cuando una moza se levantó en medio de un salón lleno de comensales y realizó una denuncia pública por presuntas irregularidades bromatológicas y explotación laboral. El episodio fue grabado y el video se volvió viral en redes sociales.

Por Redacción
El hecho ocurrió en Terramar, en un local conocido como “El Selfie Bar de la Costa”, ubicado en la calle Irigoyen al 200. En las imágenes se observa a la trabajadora parada entre las mesas mientras expone sus acusaciones ante los clientes.

Durante su descargo, la empleada expresó: “Este lugar es un lugar de explotación. La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas ”.

Embed

Luego, detalló presuntas irregularidades vinculadas a la manipulación de alimentos: “A las cervezas vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía; las pastas no son del día”.

En cuanto a las condiciones laborales, también denunció precarización salarial: “A las mozas se les paga 25.000 pesos por 12 horas. A la cajera le pagan 30.000 pesos, aunque maneja todo el efectivo”.

Antes de finalizar su intervención, la mujer les dijo a los presentes: “Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto”.

El comunicado del restaurante tras el hecho viral

Luego de que el video comenzara a circular en redes sociales, el restaurante publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para rechazar las acusaciones. “Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos”, señalaron desde el local.

El comunicado del restaurante.

En el mismo mensaje, agregaron: “Hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy”.

Además, negaron los dichos de la exempleada y advirtieron que el tema ya está en manos de abogados: “No solo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales”. Por último, expresaron: “Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro”.

