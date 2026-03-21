21 de marzo de 2026 - 14:08

Usaban animales vivos como premios en un salón de juegos y desataron indignación en redes

Las imágenes muestran el temor de los animales dentro de máquinas de juego. El hecho desató el debate sobre los derechos animales.

Usaban animales vivos como premios en un salón de juegos y desataron indignación en redes.

Usaban animales vivos como premios en un salón de juegos y desataron indignación en redes.

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Por Redacción

En los últimos días, una sala de juegos recreativos en China fue duramente criticada por utilizar animales vivos dentro de máquinas de juegos. Según trascendió, el local ofrecería hámsters, tortugas y peces como premio, lo que generó indignación en redes sociales.

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Las imágenes difundidas muestran a los animales dentro de las máquinas y asustados por el ruido del lugar y las garras metálicas. Tras el hecho, ciudadanos chinos denunciaron al lugar por maltrato animal.

1.MAQUINA EN CHINA
Las máquinas donde colocaban animales como premios en un local en China

Las máquinas donde colocaban animales como premios en un local en China

Usaban hamsters como premios

El centro de juegos de la cuidad Shenzhen, al sur de China, reemplazo peluches y juguetes dentro de sus máquinas recreativas y en su lugar colocó animales vivos. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a pequeños roedores sufriendo evidentes signos de estrés, debido al ruido ambiente del lugar y las heridas provocadas por las garras metálicas de las máquinas.

Asimismo, se dieron a conocer otras fotos que mostraban que el lugar también exhibía peces y tortugas como premios. La situación generó indignación en la comunidad de Shenzhen y algunos ciudadanos decidieron deunciar a la sala de juegos por maltrato animal.

Hamster asustado- China
Los hamsters estaban asustados y heridos por las garras metálicas

Los hamsters estaban asustados y heridos por las garras metálicas

Sin embargo, la respuesta que recibieron de las autoridades fue que no se podían iniciar acciones legales contra el lugar ya que la ciudad de Shenzhen no cuenta con una legislación de protección animal, según datos expuestos por el medio The Sun.

Por otro lado, algunos abogados expresaron que se podría culpar a los propietarios por infringir la Ley de Prevención de Epidemias Animales de China, por poner roedores en máquinas utilizadas por humanos.

La ley de protección animal en China

Actualmente, en China no existe una ley general de protección animal que contemple el bienestar de todas las especies. La legislación actual rigue principalmente para la vida silvestre en peligro, pero deja fuera a los animales de granja y domésticos.

Asimismo, no existen penalizaciones contra la cruedad animal. Si una persona maltrata a una mascota, puede considerarse daño a la propiedad y deberá pagar una compensación económica, pero no rigen penas mayores en el país.

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