Una mendocina reveló un importante detalle a tener en cuenta al viajar a Chile para evitar gastos extras

"Te voy a contar para que no te pase lo mismo y termines comiéndote un garrón como me pasó a mi y a mi familia ", relató una mendocina en su cuenta de TikTok , sobre ir de compras a Chile . Aunque también destacó que "está buenísimo porque comprás de todo", al "50%, 60% y 70% también menos" .

Y agregó: "La comida también me llamó mucho la atención. Muy barato. Antes era imposible casi sentarte a comer". "Por ejemplo, un combo, no sé, de una hamburguesa con una coca y una porción de papas lo terminan pagando 3.000 CLP, que está muy bueno. Si querés agrandarlo, lo agrandas con dos empanadas, que es nada muy barato", detalló.

"La ropa, chicos, la ropa es lo más barato que hay y que buena ropa", apuntó. Y amplió: "Te querés traer todo, todo o no te alcanza la plata o no te alcanza el vehículo, porque posta es muy barato, pero que no te pase lo que me pasó a mi, a mi familia".