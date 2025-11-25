Una empresaria afirmó que no contrata gente de izquierda porque "viven contando los días que se les deben"

Las polémicas frases de la empresaria e influencer encendieron críticas en redes y reabrieron la discusión sobre cultura del esfuerzo y el abuso laboral.

Pilar explica sin rodeos por qué, según ella, no contrataría “gente de izquierdas” en su empresa.

En un ecosistema donde cualquier persona con un móvil puede convertirse en opinadora profesional, las fronteras entre la vida privada, la empresa y la ideología política se vuelven cada vez más difusas. Ese es el escenario en el que irrumpió Pilar, conocida en TikTok como El Camino de Pilar, una empresaria e influencer que ya supera los 11 mil seguidores y que se hizo viral por sus videos cargados de críticas hacia quienes se identifican con posiciones de izquierda o progresistas.

"No contrato a gente de izquierdas" En uno de sus últimos videos, Pilar explica sin rodeos por qué, según ella, no contrataría "gente de izquierdas" en su empresa. "No contrato a gente de izquierdas, entre otras cosas porque no contrato a quien tira el boli a las 5 en punto, aunque el marrón siga encima de la mesa", sostiene.

Su argumento se centra en una visión del trabajo donde la entrega debe ir más allá del cumplimiento básico. “No contrato a quien piensa en cumplir y que eso ya es suficiente. No contrato a quien hace lo justo y luego se va, a quien se ofende si le dices que lo entregue un poquito mejor, un poquito antes, un poquito más fino, que le dé un toque”, añade en uno de los tramos más comentados del video.

Pilar también carga contra quienes controlan al detalle sus horarios. “No contrato a quien vive contando los días que se le deben, las horas que ha trabajado, los minutos que te ha regalado, como si fuese un banco y no una empresa”, afirma, asociando ese comportamiento, de forma genérica, con personas de izquierda.

Salud mental, bajas laborales y el debate sobre la precariedad La influencer también se mete en un terreno especialmente sensible: la salud mental y las licencias médicas. "Tampoco contrato a quien llama baja médica a una siesta emocional, ni a quien llama conciliación familiar a dejarte tirado por un drama que en realidad no era nada urgente", dispara, cuestionando tanto las bajas por motivos psicológicos como el uso de la conciliación familiar.

Las declaraciones de Pilar se insertan en un contexto donde la precariedad laboral, los derechos de los trabajadores y el acceso a la vivienda están en el centro del debate público en España. Sus videos, lejos de pasar desapercibidos, reactivaron discusiones sobre los límites de la libertad de expresión, la discriminación ideológica en el empleo y el choque entre una cultura empresarial basada en la hiperexigencia y otra que reclama el cumplimiento de la ley, el cuidado de la salud y el respeto por los horarios laborales.