Un tiktoker quemó la estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal y lo celebró bailando para las redes

Un hombre se filmó mientras prendía fuego la estatua de Cristiano Ronaldo en la isla de Madeira y luego celebró el ataque con un baile. El hecho generó repudio y está bajo investigación.

La estatua de Cristiano Ronaldo ubicada en la entrada de su museo en Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, fue vandalizada. El apuntado por el caso es un tiktoker que se grabó mientras prendía fuego la escultura. Además difundió las imágenes en sus redes sociales.

En el video, que se viralizó rápidamente, el autor aparece arrojando gasolina sobre la estatua del astro portugués y encendiéndola, para luego celebrar el ataque con un baile. La acción fue compartida por el propio agresor y ya es objeto de investigación por parte de la Policía de Madeira.

En la publicación, el responsable del hecho afirmó que se trataba del “último aviso de Dios”. En sus perfiles de redes sociales, el hombre se presenta como “una persona, freestyler y un hombre local”, sin brindar mayores precisiones sobre su identidad.

#madeira #loucos #ronaldo_fans som original - Azeiteiros da Madeira El Museo de Cristiano Ronaldo, inaugurado en 2013 en su ciudad natal, alberga una amplia colección de camisetas, trofeos y reconocimientos que recorren la trayectoria del futbolista. Cabe recordar que Ronaldo continúa en actividad profesional.