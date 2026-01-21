21 de enero de 2026 - 20:50

Un tiktoker quemó la estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal y lo celebró bailando para las redes

Un hombre se filmó mientras prendía fuego la estatua de Cristiano Ronaldo en la isla de Madeira y luego celebró el ataque con un baile. El hecho generó repudio y está bajo investigación.

Un influencer quemó la estatua de Cristiano Ronaldo y lo celebró en redes.

Por Redacción

La estatua de Cristiano Ronaldo ubicada en la entrada de su museo en Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, fue vandalizada. El apuntado por el caso es un tiktoker que se grabó mientras prendía fuego la escultura. Además difundió las imágenes en sus redes sociales.

En el video, que se viralizó rápidamente, el autor aparece arrojando gasolina sobre la estatua del astro portugués y encendiéndola, para luego celebrar el ataque con un baile. La acción fue compartida por el propio agresor y ya es objeto de investigación por parte de la Policía de Madeira.

En la publicación, el responsable del hecho afirmó que se trataba del “último aviso de Dios”. En sus perfiles de redes sociales, el hombre se presenta como “una persona, freestyler y un hombre local”, sin brindar mayores precisiones sobre su identidad.

Si bien la estatua suele ser un punto habitual para que los fanáticos se saquen fotos y rindan homenaje al delantero, no es la primera vez que es atacada. En 2016, el monumento ya había sido vandalizado cuando fue pintado con el nombre y el número 10 de Lionel Messi.

