Un repartidor sufrió un accidente y la respuesta del cliente por no recibir su pedido a tiempo generó debate

En TikTok se generó un gran debate a raíz de una situación que expuso Sebas Gontoro , el dueño de dos restaurantes en Madrid. El joven comentó que tuvo un percance con su repartidor y que el cliente no supo comprender con empatía lo sucedido.

Una abuela preguntó su edad y la respuesta la sorprendió: el viral que causó ternura en TikTok

"Ayer se me cae un repartidor de la moto porque llovía muchísimo. Y un pedido, lógicamente el que llevaba el chaval, no pudo entregarse" , comenzó a relatar.

A su relato agrega que a pesar del accidente del joven, al volver al establecimiento se comunicaron con el cliente que estaba esperando su pedido: "Sinceramente, tardó una hora y media entre que cogimos al chaval, se tuvo que ir al hospital , el pedido lo trajimos de nuevo al restaurante, lo hicimos y llamamos al cliente diciéndole lo ocurrido".

Sin embargo, a pesar de su reiterado pedido de disculpas hacia el cliente, y que además le explicó la situación, la reacción del hombre no fue positiva: "¿Sabéis lo que me respondió el cliente? 'Llevo una hora y media esperando mi pedido, no es problema mío que tu repartidor se caiga y si no sabéis gestionar un negocio ciérralo '. Y me colgó", explicó Sebas.

A partir de esta situación, el usuario lanzó un gran interrogante a sus seguidores para saber qué postura tomaba la gente: "¿Hasta dónde es lógico esa frase que dicen que el cliente siempre tiene la razón ?".

En los comentarios decenas de usuarios opinaron sobre esto y tomaron una postura a favor del repartidor, cuestionando la actitud del cliente. “Poca empatía y humanidad compañero, No, no siempre tienen la razón. “ comentó un usurario respondiendo la preguta. Otros comentaron “Los clientes están muy mal educados y de que siempre tiene la razón eso es mentira… la falta de educación de la gente no se puede imaginar uno” y “a mí me pasa igual en mi restaurante, la mayoría de la gente no tiene empatía” .

Dentro del posteo, un repartidor también expresó su opinión y compartió su experiencia: “Fui repartidor, la gente ninguna empatía días de lluvia a 2 grados empapado ,obviamente no puedes ir demasiado rápido igualmente vas al límite para q el pedido llegue lo antes posible y encima te decían q llega frio “.

Por otro lado, uno de los usuarios aconsejo al dueño del local "suspender las entregas cuando haya circunstancias meteorológicas adversas", de esa manera podría evitar todo tipo de inconvenientes.