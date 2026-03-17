17 de marzo de 2026 - 16:00

La protagonista de la "kisscam" de Coldplay rompió el silencio y aseguró que su amante "se estaba divorciando"

La mujer dio una entrevista a Oprah Winfrey y contó otra versión del escándalo que fue viral en todo el mundo.

Kristin Cabot, protagonista de la kisscam de Coldplay confesó que su examante se estaba divorciando

Kristin Cabot, protagonista de la "kisscam" de Coldplay confesó que su examante "se estaba divorciando"

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Por Redacción

Durante un concierto de la banda británica Coldplay en Massachusetts, una polémica situación fue captada en cámaras y dio la vuelta al mundo. Durante la "kisscam" una pareja de amantes fue filmada abrazada en medio del recital y su reacción de vergüenza se viralizó rápidamente por las redes sociales.

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Los protagonistas del momento fueron Andy Byron, CEO de la compañía Astronomer y la responsable de Recursos Humanos de la empresa, Kristin Cabot. A ocho meses de la polémica, la mujer reveló más detalles sobre su relación con su examante, quien continúa casado.

Embed - Coldplay concert may have outed alleged affair involving tech CEO

"Ambos nos estábamos divorciando"

Durante una entrevista exclusiva en el podcast de Oprah Winfrey, Kristin Cabot habló sobre el polémico video de ella junto a su exjefe y aseguró que todo comenzó como una relación laboral hasta que escaló a algo más. La mujer aseguró que seis semanas antes del concierto, ella y su marido se habían separado y estaban tramitando el divorcio. Al enterarse de su situación conyugal, él le confesó que se encontraba en el mismo proceso con su esposa.

"Él inmediatamente me dijo que estaba en la misma situación: su mujer y él vivían separados y planeaban divorciarse desde hace años", expresó. Según detalló la mujer, a partir de ese momento su conexión se hizo más fuerte y comenzaron a tener sentimientos uno por el otro. Fue en ese momento cuando decidieron asistir al concierto de Coldplay juntos. "Pocas horas antes del concierto tuvimos contacto físico por primera vez", alegó

Sin embargo, la situación se tornó algo incómoda para Cabot cuando su hija le contó que su exesposo también se encontraba en el concierto y ella no deseaba que la viera con su nueva pareja. Pero confesó que nunca imaginó que la "kisscam" le juraría una mala pasada: "Pensé: hay 55.000 personas aquí, probablemente no me lo encuentre"

Tras el embarazoso momento, Cabot admitió que tomó una mala decisión y que pagó un "precio inimaginable por eso". Además, en la entrevista señaló que la relación con su exjefe terminó definitivamente y en la actualidad ya no se hablan. Por otro lado, se conoció que Andy Byron no se ha divorciado de su esposa y tras el polémico video expresó que se trató de "un error profundamente personal".

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