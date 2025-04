Un ingeniero creó un pasaporte falso con ChatGPT y expuso la fragilidad de los controles de identidad

Borys Musielak, un ingeniero informático, logró crear una réplica de su pasaporte en solo cinco minutos utilizando ChatGPT -4o y encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas de verificación digital , particularmente los conocidos como KYC (Know Your Customer), utilizados en bancos, aseguradoras y plataformas digitales.

ChatGPT, la tecnología de código abierto que puede crear textos completos y genera temor entre escritores y artistas. Un ingeniero informático, logró crear una réplica de su pasaporte en solo cinco minutos utilizando ChatGPT-4o y encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas de verificación digital Archivo Los Andes

"Creé este pasaporte en cinco minutos con ChatGPT-4o. No, no estoy bromeando", escribió el ingeniero en la publicación. Si bien no aclaró si probó utilizar el documento para acceder a alguna plataforma o servicio real, advirtió que “la mayoría de los sistemas KYC automatizados probablemente aceptarían sin dudarlo”.