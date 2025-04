Se enteró que su ex se casaba y le mandó un controvertido mensaje, ¿tóxico o empático?

Hay amores que nunca se olvidan, dicen y quedó en evidencia tras un tuit viral . Un joven decidió enviarle un mensaje a su exnovia luego de enterarse de que estaba a punto de casarse para felicitarla y reflexionar sobre su relación pasada. El emotivo texto se hizo viral en X (ex Twitter) , acumulando 4 millones de vistas y más de 46 mil "me gusta" .

El mensaje, compartido por la cuenta @ceciarmy, comenzaba con un tono nostálgico: “Hola Laura, el sábado es un día especial para ti. He visto que te casas y quería escribirte antes de que llegue el día. Fuiste una parte muy importante de mi vida, mi primer amor y aunque las cosas no terminaron como imaginábamos, quería decirte que me alegra verte tan feliz y empezando esta nueva etapa”.