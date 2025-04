Morena Rial respondió a las críticas por los chats filtrados: "Fue acertada mi decisión"

En un mensaje publicado en sus Instagram Stories, la joven decidió fijar su postura y evitar mayores confrontaciones con la prensa. “Comunico por medio de la presente que no voy a brindar entrevistas ni comentario alguno respecto a los chats que fueron filtrados a la prensa. ¡Ya me puse a disposición de la Justicia y reconocí mis errores!”, escribió Morena, marcando un límite ante la repercusión del caso.

Latorre fue contundente en sus declaraciones al aire: “Morena no es una madre hábil para cuidar a su bebé. No nos olvidemos que ella tiene un hijo mayor, Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, al que abandonó y nunca intentó revincularse. No fue a ninguna de las audiencias y desde diciembre que no lo ve”.