Su perro venció al cáncer y convirtió las calles en una fiesta emotiva: más de 14 millones de vistas en TikTok

Lágrimas, bocinazos y esperanza. Magnus superó una grave enfermedad y cautivó el corazón de todos en las calles y redes sociales. "Tú lloraste, yo lloré, todos lloramos”, escribió un usuario.

Para muchos, una mascota es familia. Está presente en el día a día y acompaña incluso en los momentos más duros. En la felicidad, en la tristeza o en la soledad, ellos aparecen con el mismo ánimo, sin entender exactamente lo que pasa, pero siempre estando ahí. Por eso, cada vez que algo les sucede nuestro interior lo siente.

Y eso fue exactamente lo que sintió Camilio Triana cuando recibió la noticia de que su perro Magnus había logrado superar el cáncer. Alivio, amor y una felicidad tan grande se apoderaron de él, que incluso necesitó compartirlo con todo el mundo. Su manera de celebrarlo no fue discreta: decidió llevar su alegría y la de su perro a las calles para que todos pudieran vivirla.

Más 13 millones de visualizaciones en TikTok: “Todos lloramos” El festejo fue publicado en TikTok y se volvió viral inmediatamente. Camilio mostró cómo decoró su auto y salió a pasear con Magnus por la ciudad. En la luneta, un mensaje emotivo: “Mi perro ha superado el cáncer”, acompañado de globos morados que completaban el mensaje.

Magnus viajaba cómodo y asegurado en la parte de atrás, y su dueño manejaba y miraba la reacción de quienes lo cruzaban. Mientras recorrían las calles recibieron un cariño colectivo. Cada vehículo que los veía respondía con bocinazos, manos al aire, aplausos, gritos o corazones.

La recuperación del perro se convirtió en un motivo de celebración, y el afecto hacia el animal trascendió incluso en redes sociales. En pocas horas el video superó los 13 millones de reproducciones y generó cientos de miles de comentarios. "Tú lloraste, yo lloré, todos lloramos”, escribió una usuaria, con miles de likes.

Muchos usuarios aprovecharon para compartir sus historias. "Mi bebé también venció el cáncer", "Mi Coquito no pudo, pero sé que lo felicita desde arriba", "Llorar por perritos desconocidos es mi pasión", o "Mi gato no lo logró, pero él está feliz porque tu perrito sí" fueron algunos de los comentarios más destacados.