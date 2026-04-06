6 de abril de 2026 - 22:04

Robo en San Rafael: Nol, un perro de la Policía permitió identificar a los sospechosos

El can del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza, fue clave para esclarecer un robo ocurrido en San Rafael. El hecho ocurrió en Rama Caída.

Nol, perro de la Policía de Mendoza, esclareció un robo en San Rafael.

Nol, perro de la Policía de Mendoza, esclareció un robo en San Rafael.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de la Policía de Mendoza logró esclarecer un robo ocurrido en San Rafael, con la intervención clave del perro rastreador Nol, integrante del Cuerpo de Canes de Zona Sur.

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El hecho se registró el sábado 4 de abril en la zona de Ruta 144, a pocos metros de calle El Moro, cuando una vecina alertó al 911 tras escuchar ruidos sospechosos y advertir movimientos en el fondo de su propiedad.

Nol, perro de la Policía de Mendoza, esclareció un robo en San Rafael
Nol, perro de la Policía de Mendoza, esclareció un robo en San Rafael.

Nol, perro de la Policía de Mendoza, esclareció un robo en San Rafael.

El rastreo que permitió identificar a los sospechosos

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el robo de un placard de madera desde un departamento deshabitado. A partir de allí, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Durante el procedimiento, se detectó a un grupo de ocho personas en las cercanías de la laguna de una finca de la zona. Con esa referencia, el Cuerpo de Canes inició el rastreo utilizando dos huellas de calzado halladas en la escena del hecho.

El perro Nol siguió el rastro durante unos 150 metros hacia el sur, hasta dar con el mueble sustraído. Luego, el recorrido continuó otros 200 metros, donde los efectivos encontraron elementos como una botella, una bolsa y manchas de sangre.

En ese punto, la Policía procedió a identificar a los sospechosos. Tras las pericias correspondientes, se determinó que dos de ellos —de 58 y 17 años— coincidían con las huellas relevadas en el lugar del robo. Ambos fueron aprehendidos.

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