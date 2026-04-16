16 de abril de 2026 - 20:05

Hicieron un experimento social en su edificio para poner a prueba a sus vecinos y el resultado las sorprendió

Una joven junto con su madre hicieron una prueba dejando budines en los pasillos del edificio para que los vecinos los paguen y el final fue viral.

Una madre y su hija hicieron un experimento social y el resultado fue viral&nbsp;

Una madre y su hija hicieron un experimento social y el resultado fue viral 

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Por Manuel Ferreyra

Un emotivo video se hizo viral en las últimas horas en las redes sociales, donde una joven propuso realizar un experimento social junto a su madre chef en su edificio para probar la honestidad de los vecinos.

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“Mi mamá es cocinera a domicilio, ósea cocina en cualquier parte del mundo. Vos la llamas y ella va”, comenzó contando la usuaria @pausisagencia en TikTok.

“Se me acaba de ocurrir de hacer un experimento social, dejamos la cajita con 3 budines a ver si cuando volvemos hay 9 mil pesos”, expresó la joven.

En un primer momento, su madre no confío en que el resultado final fuera a ser bueno. “No vamos a encontrar ni el táper, se los van a llevar todos y van a decir gracias”. Pese a esto, la hija volvió a insistir y confío en la bondad de las personas del edificio: “Yo todavía elijo creer que la gente va a pagar”.

Además, los seguidores le recomendaron a la joven dejar un alias en el táper para que los vecinos puedan pagar mediante transferencia en caso de no tener el cambio justo en efectivo.

Cómo terminó el experimento social

Luego, en un segundo video, la joven mostró a su madre totalmente feliz y sorprendida tras recibir una transferencia mediante Mercado Pago por uno de los budines.

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“Ven que funciona, ven que hay que confiar en la gente”, comentó la joven. “Que alegría! No es por la plata, es por la confianza”, confesó con emoción su madre.

El primer video fue el más viral, contando más de un millón de vistas y miles de comentarios respecto a este experimento social. Nunca tuve tantas ganas de transferir 3 mil pesos”, “Más gente como tu mamá se necesita”, fueron algunos comentarios destacados, mientras que otros criticaron el precio por una porción de budín. “Yo con 3 mil me hago un budín entero”.

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