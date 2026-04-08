Unos indigentes confundieron a una joven con uno de ellos y contó la historia en TikTok: "La que me faltaba"

La joven relató la insólita situación y los comentarios estallaron. “Me parece un montón y que me tiren de linyera ya me parece la máxima”, expresó.

Una joven fue confundida como una ciruja y lo contó en TikTok

Un insólito video se hizo viral en las redes sociales, donde unos indigentes confundieron a una joven con uno de ellos y le ofrecieron comenzar a parar con ellos y comenzar a recolectar cartones.

El video de la inédita situación fue difundido por la usuaria @purahistorieta en TikTok. “La que me faltaba: me acaban de confundir con un ciruja”, comenzó diciendo la joven en el video viral, explicando que fue por su vestimenta en ese momento. “Está bien que tenga los pelos de punta, estoy horrible, pero dale me estás cargando?”.

Embed - esta era la que me faltaba ajjajaja #storytime #ciruja #linyera #humor #viral @purahistorieta esta era la que me faltaba ajjajaja #storytime #ciruja #linyera #humor #viral sonido original - PURA HISTORIETA™ La joven relató que se encontraba en la parada de una estación, cuando se acercó un hombre y le preguntó: “¿paras siempre por acá?”. A lo que ella pensó: “Listo chau, este ya me quiere chamuyar, típico chamuyo de boliche. Era medio linyera el tipo”, describió la usuaria.

“Le digo ‘eh, no’”, a lo que el hombre retrucó: “Ah bueno, ¿queres empezar a parar con nosotros? A juntar cartones, nunca te vimos por acá”. “No flaco, yo no junto cartones”, respondió ella de forma tajante ante la propuesta.

“No me podes tirar esa, yo ahora me siento más fea que nunca. Me parece un montón, que me tiren de linyera ya me parece la máxima”, concluyó la joven tras el insólito momento.

El video llegó casi a las 500 mil vistas y tuvo más de 40 mil me gusta, con distintos comentarios divertidos sobre la situación. “Estoy a dos deudas de decirle que sí”, “yo una vez me senté en un escalón para hacer tiempo y me dieron plata” y “para los q no tenemos amigos es un re plan”, fueron algunos de los comentarios destacados.